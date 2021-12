Krav til 3500 ansatte: - Nu skal du vise coronapas

Der vil ikke stå en mand i sort tøj og tjekke coronapas ved indgangen - men hvis en leder vil lave stikprøvekontrol blandt sine medarbejdere, er det o.k.

- Vi vil som udgangspunkt ikke kontrollere folk - vi har tillid.

Sådan lyder signalet fra Mogens Jespersen (V), borgmester i Mariagerfjord Kommune, efter at økonomiudvalget 1. december har besluttet at kræve coronapas eller gyldig negativ test af samtlige sine 3500 ansatte.

- Hvis man som ansat i vores kommune ikke ønsker vaccine eller test, kan det i yderste konsekvens betyde afskedigelse. Men jeg håber ikke, det kommer så vidt, understreger Mogens Jespersen.

- Jeg går ud fra, at langt hovedparten af vores ansatte enten er vaccineret eller lader sig teste flere gange om ugen. Dem, som har borgerkontakt, kan ikke være andet bekendt. Jeg ved godt, man kan smitte, selv om man er vaccineret, men risikoen er ikke så stor, siger Mogens Jespersen.

Folketinget vedtog 25. november i år en lov som åbner for, at landets kommuner - i deres egenskab af arbejdsgiver - kan pålægge medarbejderne at vise et gyldigt coronapas, så længe covid-19 betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Mindretal imod

Økonomiudvalgsmedlem i Mariagerfjord Kommune Jens-Henrik Kirk (K) kom i mindretal og kunne ikke tiltræde beslutningen.

Han mener, udgangspunktet er, at politikerne har en forventning om, at alle medarbejdere opretholder et gyldigt coronapas enten ved hjælp af vaccine eller hyppige tests.

Det ansvar har Jens-Henrik Kirk tillid til, at den enkelte selv kan administrere.

Test to gange ugentligt

Mogens Jespersen går personligt med livrem og seler for at undgå at blive smittebærer:

- Selv om jeg er vaccineret to gange og venter på mit tredje stik, har jeg det godt med at blive konstateret negativ to gange om ugen. Jeg omgås så mange mennesker, at jeg synes, det er det mest ansvarlige.

- Jeg får to PCR-test på en uge. To i sidste uge - i denne uge blev jeg testet mandag og har en test igen i morgen (torsdag).

- Jeg har fået taget test i Hadsund og ellers på sygehuset i Hobro - fredag flytter teststedet i Hobro til Lupinvej.

- Mandag morgen bestilte jeg en tid til senere samme dag, og jeg skulle kun vente fem minutter på at komme til. Det er da service, synes Mogens Jespersen.