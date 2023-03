Efter angreb med molotovcocktails: - Nu har vi ro på!

ASSENS:- Vi aktiverede vores kriseberedskab, men der er ro på - og der blev heldigvis ikke brug for det.

Jørgen Simmelsgaard, skoleleder på Assens Skole, priser sig lykkelig for, at to molotovcocktails, der mandag blev kastet mod hans skole i Mariagerfjord Kommune blev kastet om aftenen - og ikke i skoletiden i dagtimerne.

- Så havde situationen været en helt anden, men vi valgte alligevel at tage kontakt til kriseberedskabet, for det kunne jo være, at der var børn som havde brug for hjælp til at bearbejde episoden, efter politiet var på skolen tirsdag. Men indtil videre har der ikke været brug for beredskabet, siger Jørgen Simmelsgaard.

Ingen til skade

Ingen kom til skade i forbindelse med hændelsen, der førte til, at politiet tirsdag kl. 13.55 skred til anholdelse af tre mistænkte mænd.

Forsøget på brandstiftelse skete mandag aften kl. ca. 21.10, da tre maskerede gerningspersoner indfandt sig på skolens område – og her kastede de to molotovcocktails mod skolens hovedindgang.

Det medførte, at der ved hoveddøren opstod en mindre brand, som dog hurtigt blev slukket af tililende vidner. Ingen personer kom til skade.

De tre mistænkte i sagen er unge mænd under 18 år, der blev anholdt på deres bopæl i nærområdet.

Jørgen Simmelsgaard hverken kan eller vil udtale sig omkring de tre unge gerningsmænd.

- Jeg kan godt have en fornemmelse af, hvem de er, men alt det der ligger på politiets bord, og det får du mig ikke til at sige noget om, siger Jørgen Simmelsgaard, der tirsdag fik klasselærerne til at tale med de 225 børn på skolen om mandagens hændelse.

- Vi har besluttet ikke at lave en fælles samling for at snakke det igennem - det har de klaret i klasserne, og nu er der er ro på. Det der har fyldt mest er egentlig spændingen ved, at politiet har været på skolen for at undersøge gerningsstedet og fotografere, siger Jørgen Simmelsgaard.

Kender ikke motivet

Chefen for skoleområdet i Mariagerfjord Kommune, Berit Vinther, siger, at hun intet kender til de tre drenges motiv.

Dagtilbuds- og skolechef Berit Vinther. Henrik Louis

- Vi har intet hørt til det - måske er det grove drengestreger. Vi aner det ikke. Det ligger hos politiet, men det er da godt nok ikke hver dag, vi står med en sag, hvor der er kastet molotovcocktails mod en af vore skoler her i kommunen.

- Vi ser med stor alvor på det, siger Berit Vinther, som glæder sig over, at der er er ro på Assens Skole efter episoden.

Efterforsker

Nordjyllands Politi efterforsker for at klarlægge, hvad der er sket før, under og efter – og derfor var politiet til stede og synlige i området tirsdag.

- Vi tager sagen dybt alvorligt, og vi har foretaget - og fortsætter med - en række efterforskningsskridt, herunder skal vidner afhøres, der er foretaget afhøringer, og gerningsstedet undersøges grundigt, ligesom de mistænkte i sagen selvfølgelig afhøres, lød det tirsdag i en pressemeddelelse fra politikommissær Carsten Straszek.

Selvom ingen kom til skade, så befandt der sig flere elever og en ansat på skolen, fordi der på gerningstidspunktet var et ungdomsskolearrangement.

Politiets efterforskningsskridt i løbet af tirsdag gav hurtigt efterforskerne gode spor at forfølge - og det var det, der førte til anholdelsen.

Anklagemyndigheden har siden vurderet, at der ikke er grundlag for at kræve drengene varetægtsfængslet. Det sker med henvisning til, at ingen var i fare, og at der kun var tale om forsøg på brandstiftelse.