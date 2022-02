Kritik fejes af bordet - ja til nye rækkehuse

Teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune fejer kritik af bordet og siger ja til en ny lokalplan, som baner vej for flere rækkehuse i Hobro.

Det handler om Aalykkeparken, hvor bygherre Jacob N. Jacobsen, Hobro, er i gang med at opføre nogle af de for tiden så populære tæt-lave boliger.

- Det er et rigtig godt sted - med udsigt til ådalen - og byggeriet er ikke for kompakt. Det er alle i udvalget enige om, siger udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen (DF), Hobro.

- Som det er skitseret, kan de lave 12 rækkehuse i den nye lokalplan, som vi behandlede i går (mandag). Der er 11 rækkehuse i den gamle lokalplan for området ved siden af, uddyber Jørgen Hammer Sørensen.

Rækkehuse skyder op som paddehatte i disser år, her i Aalykkeparken i Hobro. Foto: Claus Søndberg

Kritikken kommer fra Danmarks Naturfredningsforening og By og Land Mariagerfjord, der har reageret med fortørnelse.

Begge foreninger gjorde indsigelse, mens lokalplanen var i offentlig høring frem til 14. december 2021. By og Land peger på fejl:

De mener ikke, at "borgerne får mulighed for at indgå i en reel proces omkring (lokal)planens tilblivelse, når byggeriet allerede er opført."

Også DN Mariagerfjord undrer sig meget over Mariagerfjord Kommunes ageren i den aktuelle sag. DN finder det "utilfredsstillende, at der bygges allerede mens lokalplanen er i høring!"

- Men det er ikke rigtigt, at der bygges, mens lokalplanen er i høring. Det må bero på en misforståelse, siger Jørgen Hammer Sørensen om kritikken fra DN og Bedre Bymiljø.

- Misforståelsen er sikkert opstået, fordi der ligger to områder tæt ved siden af hinanden. Det kan forvirre. Etape 1 af byggeriet, som i øjeblikket er i gang, er omfattet af en gammel lokalplan.

- Den nye lokalplan, som vi behandlede i går (mandag) handler om etape 2. Her er der ikke bygget endnu - men der køres med gravemaskiner og flyttes jord, siger Jørgen Hammer Sørensen.

- Der er ikke noget at komme efter, fastslår han.

Inde i bakken

Lokalplanen for etape 2 siger i øvrigt god for, at boligerne indpasses i terrænet, så de kommer til at ligge "inde" i bakken.

Lokalplanområdet er ikke lutter rækkehuse. Den sydligste del af det, ud mod engene, skal udlægges til rekreativt grønt område.

På mødet forleden nikkede politikerne i teknik- og miljø endeligt ja til den nye lokalplan. Et tillæg til kommuneplanen skal derimod en tur omkring alle 29 i byrådet.