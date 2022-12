Peters passion: Nørderi grænsende til hysteri

HOBRO:Peter Leth foreslår selv sammenligningen. At han nærmest er som den tv-kendte Bonderøven, men bare til vands.

En passioneret nørd, der brænder for smukke, gamle træskibe. En tålmodig feinschmecher og håndværker, som har holdt gejsten oppe på en 19 år lang mission: At redde og restaurere det gamle toldskib Krydsjagt VII.

Lidenskaben tog fart i 2004, da Peter Leth på en ferie i Tyrkiet fandt det gamle, danske træskib liggende udtørret og sølle på land ved et værft i Bodrum.

- Det gjorde ondt, husker Peter Leth, som herefter iværksatte en imponerende redningsaktion.

- Det farlige er, at man bliver lidt forlibt i skibet og dets historie og måske ikke er så realistisk omkring, hvor stor en opgave det er. Det svarer jo til at gøre et stort, arkæologisk fund, siger han.

Den 63-årige skibstømrer plejer romancen med det skib, som blev bygget på N. F. Hansens Værft i Odense i 1890.

Peter Leth har sat kniven for egen strube. 1. juli skal Krydsjagt VII søsættes. Foto: Martél Andersen

- Skibet har nogle smukke linjer og er yderst velsejlende og sødygtigt. N.F. Hansen var en meget anerkendt skibsbygger, der satte en stor ære i at udvikle skibene. Krydsjagten var bygget som et toldskib og skulle kunne sejle hurtigere end de fartøjer, som tolderne kontrollerede. Uden motorhjælp måtte bestræbelsen efter mere fart opnås ved at optimere skibets design, forklarer Peter Leth.

Skibsbevaringsfonden har hele tiden set den kulturelle værdi i skibet, som den har kategoriseret som "umistelig". Den statsstøttede fond finansierede hjemtransport fra Tyrkiet til Hobro Værft og har siden ydet økonomisk støtte til restaureringen.

Bankrøvere, boheme-kunstnere og jagende toldere Krydsjagten er bygget i 1890 på N.F. Hansens Værft i Odense.

Skibet er 16,5 meter langt, 5 meter bredt og har en dybgang på 1,90 meter.

Fra 1890 til 1904 sejlede den ved Krydstoldvæsenet under navnet Krydsjagt VII. Med en besætning på fem mand patruljerede skibet i Storebælt.

Fra 1904 til 1958 var krydsjagten øvelsesfartøj i marinen og fik navnet "Thyra". Kong Frederik 9 har sejlet med skibet, som under krigen blev overtaget af tyskerne. Motoren blev installeret i 1931.

Fra 1958 til 1967 var skibet i dansk privateje.

Fra 1967 til 1972: Tysk ejet. Skibet blev sejlet til Middelhavet og var på et tidspunkt skjulested for et par tyske bankrøvere. Den historie endte dramatisk med et mord på dækket.

1972-1999: Ejet af et tysk kunstnerpar, der omdøbte skibet "Antigone". De brugte jagten som atelier og bosatte sig i Bodrum i Tyrkiet. I 1979 blev der optaget en tysk kulturfilm om ægteparret.

1999-2004: I tysk privateje, men skibet stod i fire år på land i Bodrum og tørrede ud og var tæt på at blive sendt til skrotning, da Peter Leth reddede det.

Han brugte egne midler og tid på at gøre det klar til hjemrejsen, der skete i 2005 med økonomisk støtte fra Skibsbevaringsfonden. "VII'eren er et nationalt klenodie og et enestående fartøj", udtalte fonden til Nordjyske i 2005.

Projektet støttes også af Kong Frederik den 9. og Dronning Ingrids Fond og Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond. Selve istandsættelsen af yderbeklædningen er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Den fynske virksomhed Alumeco har støttet med faglig bistand og mange meter bronzestænger til nye spiger og bolte på skibet.

Krydsjagt VII ejes af en fond med lokale kræfter i bestyrelsen og får støtte af Skibsbevaringsfonden og andre fonde.

Når skibet er sejlklar, skal driften overtages af en forening.

På værftet, som oser maritimt og i sig selv er lidt af et museum, reparerer og vedligeholder man mange af de gamle, danske træskibe. Og ind imellem er der blevet puslet om Krydsjagt VII.

Kniven for struben

Indtil videre har genskabelsen af krydsjagten kostet fem millioner - finansieret af fonde og sponsorer.

Sådan så Krydsjagt VII ud med sejlene sat. Skitse udlånt af Hobro Værft

Senest har man fået to millioner af Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden, og det har fået Peter Leth til at sætte et dristigt mål. 1. juli næste år skal skibet søsættes.

- Jeg har sat kniven for min egen strube. Nu prioriterer vi arbejdet på toldkrydsjagten, siger han.

Hobro Værft har fire svende og to lærlinge, og næsten hele arbejdsstyrken sat på opgaven. I disse dage får det udvendige skrog en omhyggelig finpudsning, inden det smukke, varme træværk kan males i næste uge.

Skibstømreren foran krydsjagten. Fra venstre Adam Mougaard, Remmert Marken, Bjarne Sørensen, Peter Leth og Nicolai Senius Jensen. Foto: Martél Andersen

Ikke meget træ fra det oprindelige, 132 år gamle skib er tilbage.

- Vi har kun bevaret et stykke af kølen, et spant og en planke. Men samtlige af skibets beslag er genbrugt, og det mest fantastiske er, at vi har bevaret de fleste af de 1200 bronzebolte, som holder plankerne fast.

De nye dele er omhyggeligt kopieret fra det gamle skib. Peter Leth har gravet i Rigsarkivet og gransket gamle billeder for at ramme plet. Når skibet er færdigt, står det næsten som udgaven anno 1890.

Dengang anvendte man masser af trænagler. Derfor har Hobro Værft fået specialproduceret 700 trænagler, og skibstømrerne har været nødt til at lære en uddød teknik.

- Ingen i Danmark har arbejdet med trænagler i over 50 år, så der var ingen, vi kunne spørge. Brugen af trænagler er helt unikt, siger Peter Leth begejstret.

Peter Leth har gransket gamle fotos og tegninger for at genskabe skibet, næsten som det så ud i 1890. Foto: Martél Andersen

- Det er meget nørderi, grænsende til hysteri, erkender han.

- Men det er det, der fascinerer mig. At jeg kan nørde så meget, siger Peter Leth, der glæder sig til her i vintertiden at få tid til at pusle med krydsjagtens originale ankerspil, som han vil restaurere.

Skroget er snart klar til at blive malet. Foto: Martél Andersen

Miljøvenlig elmotor

På ét punkt bliver det gamle skib ret morderne. Oprindeligt sejlede det kun for sejl, men fik i 1931 monteret dieselmotor. Hjælpekræfterne bevares.

- Men vi vil installere en eldrevet motor med to skruer i siden. Det er miljøvenligt, men også ret nyt, og derfor aner vi faktisk ikke, hvad det vil koste, siger Peter Leth.

Peter Leth 63 år og uddannet skibstømrer i 1992. Arbejdede i en årrække som pædagog på et opholdssted. I 2008 overtog han Hobro Værft, der er fra 1849 og Danmarks ældste. Det er et at blot fire danske historiske værfter, der arbejder med de gamle træskibe. Værftet beskæftiger fire svende og to lærlinge. Værftet blev i 2016 total renoveret og udvidet til at blive en del af "Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord", så offentligheden nu har direkte adgang til at følge med i arbejdet på værftet, hvorved formidlingen af det gamle håndværk bevares. Peter Leth har siden 1972 sammen med tre søskende ejet "Britta Leth", et gammelt træfragtskib fra 1911. Han har også bygget "Valkyrien", der er en kopi af de gamle krydsjagter.

Med kniven for struben har han og de andre skibstømrere på Hobro Værft lidt over et halvt år til at komme i mål. Planen er at søsætte Krydsjagt VII 1. juli. Det skal ske i forbindelsen med, at Hobro er vært for Nordisk Skudetræf, hvor over 30 gamle træskibe og over 350 søfolk kommer til Mariager Fjord.

Peter Leth bebuder en traditionel søsætning, hvor det smukke skib glider fra byggehallen ned ad en såkaldt fedtsko - en sliske smurt i fåretalg - og ud i fjorden.

En meget dyr måde at søsætte et skib, men Peter Leth har fået 100.000 kroner i støtte fra lokale fonde til at bygge slisken.

- Søsætningen bliver en flot event, lover skibstømreren.

Frivillige skal sejle

Søsætningen markerer, at al det grove tømrerarbejde er færdigt, så krydsjagten kan glide i sit rette element.

Men på trods af 19 års arbejde og fem millioner kroner i støtte er Krydsjagt VII til den tid ikke klar til at stævne ud. Først skal der udføres aptering og rigning. Det vil sige indvendigt udstyr og det udvendige med mast, sejl og tovværk. Og elmotoren skal monteres.

- Vi mangler nok et par år og et par millioner endnu, vurderer værftsejeren.

Hobro Værft og Krydsjagt VII

Han satser på, at Krydsjagt VII får status som historisk monument. Ejerskabet forbliver i en fond, mens en forening overtager driften. Frivillige skal sejle og vedligeholde skibet.

- Jeg håber, Krydsjagt VII bliver et foreningsskib, som kan bringe folk omkring Mariager Fjord sammen. Når skibet stævner ud til regattaer og lignende, vil det repræsentere hele Mariager Fjord, siger han.