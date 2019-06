Kvinde dræbt og forsøgt parteret: I dag begynder retssagen

HADSUND: I dag begynder den uhyggelige drabssag fra Hadsund, hvor et møde mellem en 28-årig mand og en 40-årig kvinde på et værtshus endte fatalt.

Den 40-årige kvinde fra Viborg blev fundet dræbt af adskillige knivstik og forsøgt parteret i den 28-årige mands garage natten til 11. november.

Manden blev anholdt på stedet og varetægtsfængslet dagen efter, sigtet for drabet og den påbegyndte partering.

I grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig.

Tiltalte kan afgive forklaring

Det er ikke mange oplysninger, der er kommet ud om sagen, inden retssagen i dag ved Retten i Aalborg, hvor offentligheden for første gang har mulighed for at høre, hvad den tiltalte forklarer.

Det har dog tidligere været fremme, at alt tyder på, at den drabstiltalte og den 40-årige kvinde mødte hinanden tilfældigt under en bytur i Hadsund.

Knap fire timer senere - klokken 04.48 - blev liget af kvinden fundet i garagen, efter politiet havde fået en anmeldelse.

Retssagen er sat til at løbe over to dage - i dag og i morgen.

Den tiltalte har fravalgt, at sagens behandles af nævninge.