Kvinde slap usandsynligt heldigt: Forsøgte at slukke friturebrand med vand

HOBRO:Med et brændende køkken og et sprængt vindue får man hurtigt den tanke, at nogen også må være kommet alvorligt til skade.

Men søndag aften slap en kvinde i en lejlighed i Horsøparken i Hobro i den grad med skrækken, da hun ved 18-tiden søndag aften forsøgte at slukke en brændende oliegryde på den helt forkerte måde - nemlig ved at hælde vand i den.

Det fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Klavs Bojsel.

- Hun har virkelig været heldig. En oliegryde på komfuret antænder, og på en eller anden måde får hun den båret over til køkkenvasken, mens den brænder, og så kommer hun vand i den. Hun gør det, der falder hende ind i stedet for at gøre det, man egentlig skal, nemlig at lægge et lå på, og så siger det bare "bom", siger Klavs Bojsel.

- Hun har været super heldig, at hun ikke kom til skade, tilføjer han.

Ifølge indsatslederen er køkkenet i lejligheden fuldstændig raseret, og branden udviklede så heftig røg, at resten af lejligheden også har taget skadet. Derfor skal kvinden og hendes datter nu genhuses, men på mirakuløs vis er kvinden sluppet uskadt fra sit slukningsforsøg, fortæller indsatslederen.

Umiddelbart er der ikke sket skade på nogle af de andre lejligheder i bygningen, men Klavs Bojsel vurderer, at der nok vil lugte af røg et stykke tid i ejendommen.