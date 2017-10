Kvindelig butikstyv på "shopping"

HOBRO: Hele tre butikker på gågaden Adelgade i Hobro var onsdag udsat for butikstyverier, men en 25-årig kvinde fra Aalborg blev grebet i det og sigtet for to af tilfældene.

Det oplyser Preben Møller fra politiets Patruljecenter Himmerland i Hobro.

Først var det supermarkedet Føtex, der havde besøg af den 25-årige kvinde.

Her stjal hun angiveligt smykker, parfume og tøj til en samlet værdi af 1771 kroner.

Det skete kl. 13.27.

Men kvinden fortsatte til Seeds Minidress, som ligger lige over for Føtex i Adelgade.

Her skulle den 25-årige kl. 15.54 have stjålet et par handsker og en hue, som tilsammen var 729 kroner værd.

Men det var ikke enden på de lokale butiksejeres plager onsdag.

Også butikken Fleur Bodywear i Adelgade havde besøg af en langfingret kunde.

Vedkommende stjal et par hjemmesko og to par sokker, som der skulle være betalt i alt 409 kroner for.