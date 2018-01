Kvinderne sidder på Hobro Kirke

HOBRO: 32-årig Tine Gramm Petersen blev søndag indsats som den tredje kvindelige præst ved Hobro Kirke, hvor hun kommer til at arbejde sammen med præsterne Lili Bøgh Svinth og Käthe Jephetson-Jensen.

Samtlige pladser var taget i brug i kirken, da Tine Gramm Petersen blev indsat ved en gudstjeneste, der udover selve indsættelsen blandt andet rummede to gange barnedåb og altergang.

Provst Jørgen Pontoppidan understregede, at søndag var en festdag i Hobro, da han indsatte Tine Gramm Petersen.

- Det er en festdag for hele menigheden i Hobro. Det har været en spændende proces at få ansat ny præst - endog meget spændende. Det er sådan lidt X-factor-agtigt. Det er jo også her noget med, at den der får flest stemmer vinder. Men her er det så Kirkeministeren, der har det sidste ord, sagde Jørgen Pontoppidan.

Efter gudstjenesten var der frokost i Kirkecentret, der er nabo til kirken.

Tine Gramm Petersen afløser Kim Legarth, der har fået ny stilling som sognepræst i Haderslev.