Kylling & Co i Hobro genåbnet efter konkurs

HOBRO:Da corona-pandemien lammede restaurationsbranchen i starten af marts, måtte Karin Bording lukke sine tre Kylling & Co-restauranter i henholdsvis Grenå, Randers og Hobro. Ikke bare midlertidigt. Hun gik konkurs. Men nu er der gode nyheder til alle med hang til kylling, sandwich og salatbar.

Kylling & Co. i Randers og Hobro genåbnede således mandag 11. maj - igen med Karin Bording ved roret.

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/foerste-toejbutikker-er-bukket-under-for-krisen/f266d95e-b9f5-4950-bd6d-500b2b0ba4c5

- Det var restauranten i Grenå, der ikke kørte godt, hvilket betød, at vi ikke var specielt godt polstret, da krisen ramte os som en hammer. Derfor måtte vi lukke alle tre restauranter.

- Men jeg siden arbejdet på en løsning, og den har vi fundet nu. Vi har kunnet genåbne restauranterne i Randers og Hobro, som altid har kørt rigtigt godt. Og jeg har også kun fået positive tilkendegivelser fra kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, så det er jeg rigtig taknemmelig over, lyder det fra Karin Bording, der i sin tid åbnede restauranten i Randers i 2011 og Hobro i 2015, mens restauranten i Grenå kom til i 2018, men aldrig for alvor har nået at få fast grund under fødderne.

Kylling & Co i Hobro ligger i Markedsgade.