Kysten klar til Ny Blaakilde-byggeri i Hobro: Ikke en eneste kvadratmeter er beskyttet, siger chefen

Selv om det planlagte Ny Blaakilde-byggeri i Hobro ligger helt ned til Mariager Fjord, så det "kysser kysten", er arealet ikke båndlagt med restriktioner i form af strandbeskyttelse.

Lars Højmark, chef for park og trafik i Mariagerfjord Kommune, slår fast, at "ikke en eneste kvadratmeter i byggefeltet er omfattet af strandbeskyttelse".

- Det ville også være mærkeligt, hvis der var, da der jo tidligere har ligget renseanlæg, siger Lars Højmark.

Spørgsmål fra en nabo

Spørgsmålet om strandbeskyttelse blev rejst af en nabo til Ny Blaakilde, der som omtalt på Nordjyske.dk frygter, at 273 boliger på grunden vil virke meget voldsomt.

Naboen undrer sig over, at myndighederne overhovedet giver tilladelse til at bygge, da grunden efter hendes opfattelse er strandbeskyttet.

Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor man ikke må bygge eller indrette sig lige så frit som andre steder i landet.

Kun en lille bid

Lars Højmark oplyser, at det kun er et lille område øst for VUC-bygningen på Blåkildevej, som er omfattet af strandbeskyttelse.

Man kan tjekke det på hjemmesiden Danmarks Miljøportal (arealinformation.miljoeportal.dk).

Her kan man zoome ind på et kort over området Gasværksvej/Blåkildevej i Hobro og få syn for sagn.

Strandbeskyttelseslinjen løber ganske rigtigt langs med Blåkildevej, men det beskyttede område ligger mod syd, i Østerskoven.

En god bid af Østerskoven er forbudszone, hvor der ikke må bygges. På kortet er det beskyttede område skraveret med gul farve.

Nord for Blåkildevej, hvor byggefeltet til Ny Blaakilde befinder sig, er der derimod ingen restriktioner.