Landsby er populær - nu kommer der endnu flere byggegrunde

VALSGÅRD:En af Mariagerfjords store landsbyer, Valsgård, bliver større. 24 nye byggegrunde er på vej.

Baggrunden er, at der er solgt rigtig mange grunde i Valsgårds nyeste udstykning, Hyldebærvænget. 9 ud af 15 parcelhusgrunde er væk, og der er interesserede købere til de sidste seks ledige grunde.

De 24 nye grunde er etape 2 i udstykningen i det nordlige Valsgård. Kommunens administration melder om to til fire ugentlige forespørgsler på grunde i etape 2, allerede før de er sat til salg.

- Når vi har solgt grundene i etape 1 og 2, er vi klar med tredje etape i området, så folk skal bare komme, lyder det fra borgmester Mogens Jespersen (V).

Plads til flere børn

Med de nye grunde følger flere børnefamilier og dermed pres på byens børnehave.

- Men det har vi taget højde for. Der er bevilget penge til udvidelse af børnehaven, ligesom vi opretter vuggestuepladser i Valsgård, siger borgmesteren.

I forbindelse med udstykningen af de 24 nye grunde er man politisk opmærksom på trafikale udfordringer - specielt for skolebørn.

- Vi hører fra borgere i Valsgård, at man er bange for, om skolevejen er sikker nok i området. Derfor vil vi i forbindelse med udstykningen se på blandt andet stisystemet for at sikre, at børn kan komme sikkert til skolen, siger Mogens Jespersen.

De 24 nye grunde skal nu byggemodnes med kloakker og andre forsyningsledninger, og man forventer, at arealerne er klar til at blive bygget på i sommeren 2022.

De 15 grunde på Hyldebærvænget, som allerede er byggemodnet, sælges for mellem 525.000 og 1.050.000 kroner. Prisen på de nye grunde er endnu ikke fastsat.

Byggemodningen koster 6.750.000 plus moms, men pengene kommer tilbage i kommunekassen i takt med, at grundene sælges.

Gang i salg i Arden

Mariagerfjord Kommune har også pænt gang i salg af byggegrunde på Hesselholt Skovhuse i Arden. Her er aktuelt solgt 25 grunde. 23 grunde er ledige, og man er dialog med flere potentielle købere.

Når Mariagerfjord Kommune har fokus på udbuddet af byggegrunde i Valsgård, skyldes det, at kommunen her er alene om at tilbyde arealer. I Hobro er markedet fortsat dækket af flere private udstykninger.

Derimod begynder det at knibe i Hadsund. Her er ingen kommunale grunde til salg, men der arbejdes på at lave udstykninger i både øst og vest.

Det drejer sig om et område ved Molhøj mod øst og ved Højmarken i vest.

- Desværre løber vi ind i en del begrænsninger på grund af blandt fredskov og andre restriktioner. Vi har fået afslag fra de statslige myndigheder, men giver ikke op og fortsætter dialogen, siger Mogens Jespersen.