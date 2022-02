Lastbilchauffør havde tårnhøj promille, da han slingrede ned ad motorvej

HOBRO:En ukrainsk lastbilchauffør havde så svært ved at køre lige, da han 10. januar omkring klokken 11 var på vej ned at motorvejen omkring Hobro, at flere bilister ringede til politiet og fortalte om lastbilens slingrekurs.

Og det viste sig, at der var en meget god grund til, at chaufføren ikke havde kontrol over den mange tons tunge lastbil med sættevogn.

Da politiet fik den stoppet den 38-årige chauffør, var han nemlig plakatfuld. Den efterfølgende blodprøve viste, at han kørte med en promille på mindst 2,90.

Tirsdag var han så i retten, hvor han erkendte spritkørslen. Han blev idømt 20 dages ubetinget fængsel samt frakendelse af kørekortet i tre år, som er standardstraffen, når man kører vanvidskørsel, oplyser anklager Morten Sønderby.

For når promillen er over 2,0, så er det defineret som vanvidskørsel. Her har politiet også mulighed for at konfiskere køretøjet, men det skete ikke i denne omgang.

Den litauiske indregistreret lastbil var nemlig leaset før reglerne om vanvidskørsel trådte i kraft, og derfor var betingelserne for konfiskation ikke til stedet, forklarer Morten Sønderby.

Udover fængselsstraffen blev den 38-årige også udvist af Danmark i seks år.