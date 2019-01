Skoleleder bliver nu chef for det hele

MARIAGERFJORD: Leder af Søndre Skole i Hobro, Arne Omar Sørensen, bliver ny skolechef i Mariagerfjord Kommune. I al fald for en periode. Han har sagt ja til at blive konstitueret som fagchef for kommunens skoleområde.

Konstitueringen træder i kraft 15. januar, så den afgående skolechef Stefan Møller Christiansen får de bedste muligheder for at give stafetten godt videre. Det oplyser Mariagerfjord Kommune i en pressemeddelelse.

Arne Omar Sørensen har været leder af overbygningsskolen Søndre i Hobro siden 2011. Han er også leder af kommunens 10. klassecenter i Hobro. Direktør Peter Rasmussen er glad for, at Arne Omar Sørensen har takket ja til at blive konstitueret som fagchef.

- Arne Omar har været leder hos os siden 2004 og er kendt som en vellidt og dygtig skoleleder, der skaber engagement, trivsel og et stærkt fagligt miljø. Derfor er jeg helt tryg ved at konstituere ham som fagchef for skoleområdet, siger Peter Rasmussen.

Arne Omar Sørensen ser på sin side frem til at prøve kræfter med jobbet som skolechef.

- Det bliver en spændende udfordring. Jeg håber at kunne bidrage til den fortsatte udvikling af skolerne og Mariagerfjord Kommune og i en ånd præget af ordentlighed, tillid og samarbejde, siger Arne Omar Sørensen.

Før jobbet som skoleleder på Søndre Skole har Arne Omar Sørensen været konstitueret skoleleder på Assens Skole og været afdelingsleder og viceskoleleder på Søndre Skole.

Viceskoleleder på Søndre Skole, Jan Stigaard, tager over i lederrollen, mens Arne Omar Sørensen fungerer som skolechef.

Direktør Peter Rasmussen siger, at stillingen som skolechef skal slås op, og at han regner med at få den besat enten lige før eller efter sommerferien.