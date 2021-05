Leder forlader truet museum

HOBRO:Efter 23 år som leder af Gasmuseet i Hobro forlader 65-årige Hanne Thomsen stillingen. Hun har fået job som museumsleder på Give-Egnens Museum fra 1. juli.

Dermed står Gasmuseet uden leder midt i museets formentlig største krise, da både sponsorer fra gassektoren og Mariager Fjord Kommune har trukket den økonomiske støtte fra årsskiftet. Dermed er Gasmuseet, som vi kender det, reelt dødsdømt.

Men en arbejdsgruppe af frivillige med blandt andre Hanne Thomsen forsøger fortsat med en relancering af museet og etablering af et nyt grundlag for en form for kultursted og formidling af energiens historie i det gamle Hobro Gasværk.

Hanne Thomsen har været konstitueret leder af Give-Egnens Museum siden sensommeren 2020, sideløbende med at hun har varetaget jobbet som daglig leder af Gasmuseet.

Forinden var hun medlem af museets bestyrelse i årene 2018-2020, og hun har både i bestyrelsen og siden som konstitueret leder medvirket til at udvikle fagligheden og aktiviteterne på museet.

Hanne Thomsen er uddannet i historie fra Århus Universitet og i etnologi fra Københavns Universitet i 1985. Hun har tidligere været inspektør, universitets- og gymnasielærer forskellige steder i Danmark og Grønland.

Hanne Thomsen har ligeledes skrevet flere bøger og artikler om energi, hverdags- og dagligliv i Danmark.

Hun oplyser, at hun bliver boende i Hobro og fortsat vil deltage i arbejdsgruppen, som forsøger at relancere Gasmuseet.