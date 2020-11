Leica blev ramt af tog under jagt - nu strejfer hun såret rundt

ARDEN:På trods af en intens eftersøgning, der har involveret både personale fra Banedanmark, indbyggere i Arden, sporhunde og en drone med varmesøgende kamera, er den to-årige ruhårede tyske hønsehund Leica fortsat som sunket i jorden.

Hunden blev søndag eftermiddag påkørt af et tog på banestrækningen øst for Vebbestrup, og siden har Leicas ejer Hans Jacobsen og sønnen Jonas nærmest ikke lukket et øje.

De var sammen på jagt, da hunden pludselig fik fært og forsvandt.

- Den er lydig og plejer ikke at gå langt fra os, fortæller Hans Jacobsen til NORDJYSKE.

Efter forgæves at have kaldt på og ledt efter deres hund i tre kvarter, hørte far og søn pludselig et tog dytte. Samtidig fik de kontakt til Poul Smed, hvis jord de låner til jagt, og han havde set folk fra Banedanmark gå rundt på sporet øst for Vebbestrup.

De kunne fortælle, at toget havde ramt en hund, og at den lå lidt ude i terrænet.

Hans Jacobsens søn Jonas kørte derefter op til de to baneansatte, og sammen gik de hen imod hunden, mens sønnen kaldte på den.

- Men cirka 200 meter før de kommer hen til den, rejser den sig og løber afsted. De kunne godt se, der var sket noget. Men ikke hvad, fortæller Hans Jacobsen.

Siden har de ledt efter deres hund. Hans Jacobsen stødte hurtigt til sønnen og de to baneansatte, og de kunne følge hunden og dens spor nordpå langs banen cirka en kilometer til et sted mellem Hvarre og Arden, men ikke længere.

- Da det begyndte at blive mørkt, havde vi en drone med varmesøgende kamera ude for at søge rundt - men uden held, fortæller Hans Jacobsen.

Et opslag på flere Facebook-sider betød, at mange blev opmærksomme på eftersøgningen.

❗️Har du set Leica? ❗️DEL DEL DEL ❗️ Den ruhåret hønsehund Leica blev idag ramt af et tog ved Hvarre udenfor Arden i Nordjylland. Hun løb langs skinnerne bagefter, men ejeren har ikke fundet hende endnu. Slået op af Hunden.dk iSøndag den 1. november 2020

Kl. 19 søndag aften blev Hans Jacobsen ringet op af en mand, der mente at have set Leica på Skovvej i Arden.

- Han kunne tydeligt se, det var den, og at den havde problemer med at gå. Så kørte vi til Arden, og da vi kommer derind, skal jeg da godt nok lige love for, at folk gør en kæmpe indsats. Det er helt vildt, alle dem vi møder. Det er jeg helt rørt over, at folk gider, siger Hans Jacobsen.

Sent søndag aften fik far og søn kontakt til en hundeejer med en hund, der kan gå spor. Efter en time blev den eftersøgning indstillet - også uden det resultat, Hans Jacobsen og sønnen havde håbet på.

Efter en søvnløs nat håber Hans Jacobsen nu, at mandagen kaster lys over, hvor Leica er.

Sidste spor af Leica er tilsyneladende først på aftenen søndag, hvor en mand mener at have set hunden på Skovvej i Arden. Privatfoto

- Jeg tænker, at enten er den totalt i chok, eller også er den ramt i hovedet, så den ikke er sig selv. Normalt er hunden meget tillidsfuld og går gerne til fremmede mennesker. Det er heller ikke normal adfærd, at den rejser sig og stikker af, da min søn kalder på den, siger Hans Jacobsen.

Mandagens eftersøgning kommer i første omgang hovedsageligt til at foregå langs banen i nordgående retning fra påkørselsstedet ved Vebbestrup mod Arden og videre nordpå.

- Det er typisk for hunde, der bliver væk, gerne vil følge asfaltveje. Og jeg tænker, at hunden forbinder banen med en asfaltvej, forklarer Hans Jacobsen.

Desværre bliver eftersøgningen uden det overblik, en drone ellers kan sørge for.

- Vi kan ikke flyve med drone, for det blæser for meget, sukker Hans Jacobsen.

Han er taknemmelig for al den hjælp, familien har fået indtil videre. Og krydser fingre for at dagslyset kaster nye spor af Leica af sig.