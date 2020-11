Leif Skaarup fra S prøver en gang til, om han kan slå den siddende borgmester

MARIAGERFJORD:Leif Skaarup, 48 år, er også i 2021 Socialdemokratiets bud på en borgmesterkandidat i Mariagerfjord Kommune.

Præcis som i 2017 udfordrer Leif Skaarup den siddende borgmester, Mogens Jespersen fra Venstre.

Der var ingen modkandidater, da socialdemokratiet i fjordkommunen for nylig pegede på Leif Skaarup som ham, der skal sikre partiet borgmesterkæden og en plads for bordenden.

Det skete på partiets kredsgeneralforsamling, som blev gennemført virtuelt pga. corona-situationen.

I partiet fandt man det ikke forsvarligt at bryde forsamlingsforbuddet på ti, især taget i betragtning, at der er mange ældre blandt S-medlemmerne.

De to borgmesterkandidater lavede valgflæsk i Bies Bryghus i Hobro under valgkampen i 2017. Også i 2021 bliver det Venstres Mogens Jespersen (tv.) og Socialdemokraternes Leif Skaarup, som skal kæmpe om vælgernes gunst. Foto Claus Søndberg

Jeg kan gøre det bedre

- Jeg mener, at jeg kan gøre det bedre - det er det korte svar på, hvorfor jeg stiller op. Jeg går til valg på, at vi skal have målrettet kommunens organisation til borgerne.

- Mange oplever at blive kastet fra den ene afdeling til den anden - de har måske en sag i familieafdelingen, en i handicap og en i arbejdsmarked, men hjælpen bliver ikke altid koordineret, siger Leif Skaarup.

Han slår også på, at han vil være lydhør for samarbejde på tværs i byrådet. Et egentligt valgprogram til KV 21 er i gang med at blive udarbejdet af S-medlemmerne i Mariagerfjord.

Leif Skaarup er i dag viceborgmester i Mariagerfjord Kommune. Han er ansat i Fonden Hedehuset som afdelingsleder for Cafe På Banen, Cafe Salt i Mariager og botilbuddet Harlekin i Mariager.

Han bor i landsbyen Skjellerup ved Hobro med sin hustru Lone og en søn på 11 år. To bonusbørn er flyttet hjemmefra.