Lenes engagement sprænger skalaen

Det blev en ægte ildsjæl, der løb med laurbærrene, da Mariagerfjord Kommune - som det nu kan lade sig gøre i disse corona-tider - uddelte frivillighedsprisen på ældreområdet for 2020.

Prismodtageren Lene Lundsgaard er nemlig et ganske særligt menneske, som altid har et særligt øje for andre, og hendes engagement for de ældre ”sprænger fuldstændig skalaen”, som det udtrykkes i en pressemeddelelse om prisoverrrækkelsen.

Lene Lundsgaard er formand for Ældre Sagen i Mariager og næstformand i kommunens seniorråd. Desuden er hun medlem af menighedsrådet i Mariager Sogn, hvor hun står bag formiddagshøjskolen og den årlige sommerfest for de ældre.

Det er med andre ord ikke tilfældigt, at Mariagerfjord Kommune slet ikke kunne komme uden om Lene Lundsgaard, da prismodtageren skulle findes.

- Lene involverer sig i en masse frivillige aktiviteter, der gavner de ældre.

- Hun er positiv og nærværende, og så er hun meget hjælpsom, diplomatisk og problemløsende.

- Lene rummer kort sagt alle de gode egenskaber, som kendetegner en rigtig ildsjæl, fortæller byrådsmedlem Lene Nielsen, der stod for at overrække prisen på vegne af Mariagerfjord Kommune.

Prismodtageren har ifølge Lene Nielsen et helt utroligt energiniveau.

- Lene er besøgsven, og så hjælper hun andre ældre med at handle og komme til læge, tandlæge og kiropraktor.

- Hun er aktiv i arrangere og afvikle festen for de frivillige, som uddeler kirkebladet. Og hun er også seniorrådets repræsentant i beboer- og pårørenderådet på Plejecenter Fjordvang i Mariager, opremser Lene Nielsen.

Lene Lundsgård bor i Buggesgård i Mariager, hvor hun naturligvis er valgt som beboerrepræsentant i boligforeningen.

Den slags er følge Lene Nielsen typisk for Lene Lundsgaard.

- Jeg hører, at Lene ofte glemmer sig selv, fordi hun har travlt med at hjælpe andre.

- Derfor er det også på sin plads, at vi i Mariagerfjord Kommune påskønner hendes flotte indsats med årets frivillighedspris på ældreområdet, slutter Lene Nielsen.

Ud over et diplom følger der også en stor buket blomster og et værk af en lokal kunstner med frivilligprisen.