Lig fundet i brandtomt: Formodes at være Erik Madsen, der forsvandt på mystisk vis for to år siden

VEBBESTRUP:Nordjyllands Politi fandt fredag et lig i det hus, hvor 73-årige Erik Madsen boede, indtil han forvandt på mystisk vis i marts 2018. Dengang brændte huset, som lå på Kraghøjvej i Vebbestrup i Himmerland, ned til grunden.

Hans forsvinden udløste både eftersøgninger og grundige undersøgelser af brandtomten. Men altså uden at det lykkedes at finde ham.

Fredag aften bekræftede politikommissær Carsten Straszek, at der tidligere fredag blev fundet en død person på ejendommen.

- Vi formoder, at det er Erik Madsen, men det er ikke bekræftet endnu, lød det fra politikommissæren.

4 Foto: Jan Pedersen

Fredag blev stedet undersøgt grundigt af teknikere, retsmedicinere og efterforskere.

- Nu skal vi have fastslået identiteten på den person, der er fundet. Og så skal vi finde ud af, hvad der var årsagen til personens død. Altså om det var branden eller andet. Det skal den videre efterforskning klarlægge, sagde Carsten Straszek. Blandt andet skal der foretages ligsyn.

Liget blev fundet i forbindelse med, at der blev foretaget en udgravning på stedet, fordi der skal bygges et nyt hus.

- I forbindelse med nedrivningen blev fundamentet fjernet, og her blev liget fundet i en hjemmelavet krybekælder to meter under fundamentet, fortalte Carsten Straszek fredag aften.

Det kan forklare, hvorfor der ikke tidligere er fundet et lig på stedet:

- Det har ligget dybt og været begravet af nedstyrtede materialer, løb det fra politikommissæren.

Krybekælderen har været undersøgt tidligere men altså ikke i den dybde, liget blev fundet i, erfarer NORDJYSKE.