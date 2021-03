Lille bondegårdsbørnehave i spil - Fem børnehuse skal samles til ét i byen

Alle tre- til femårige børn i Hadsund skal i fremtiden passes i en kæmpestor ny institution, som får plads til ikke færre end 210 små poder. Fem forskellige børnehuse, som i dag ligger spredt rundt om i Hadsund, skal samles i ét nybyggeri.

Sådan lyder visionen i Mariagerfjord Kommune. Politikerne i børn- og familieudvalget nikkede tirsdag 9. marts 2021 til en plan om, at der ruskes godt og grundigt op i den nuværende struktur. Nybyggeriet skal opføres enten ved hallerne eller ved skolen - politikerne har ikke besluttet sig.

Gode erfaringer

- Vi har temmelig gode erfaringer at trække på. Daginstitution Rosenhaven (i Hørby Skoleby ved Hobro) har flotte rammer og en lækker legeplads. Sådan et nybyggeri plejer at blive et hit, når først det står klar, fremhæver udvalgsformand Svend Madsen (V), Hobro.

De fem børnehuse i Hadsund, som efter planen skal lukke og slukke, er vuggestuen Lærkereden og de fire børnehaver Spiren, Solstrålen, Regnbuen og Væksthuset. Også en lille bondegårdsbørnehave, Regnbuen, som er kendt for udeliv og dyrehold, er i spil til at blive nedlagt.

- Ja, hvis man skal samle det hele i Hadsund, så skal bondegårdsbørnehaven også lukke. Men den har mange gode ting i sig, og for egen regning kan jeg sige, at jeg gerne så, nogle af de ideer og tanker følger med over i det nye, siger Svend Madsen.

Bondegårdsbørnehaven Regnbuen i Hadsund gør meget i bålmad og udeliv. Nu er den i fare for at lukke. Arkivfoto: Michael Koch

Ved skole eller hal?

Præcis hvor en ny institution skal opføres, har politikerne ikke lagt sig fast på endnu. Hadsund Hallerne har tilkendegivet, at de godt kunne tænke sig naboskabet. Det vil give god mening, at en ny institution kan trække på hallens faciliteter og rum, synes de.

Omvendt har en placering ved Hadsund Skole den åbenlyse fordel, at et allerede eksisterende samarbejde om "de gode overgange" kan styrkes. I dag samles alle førskolebørn i Væksthuset på Gl. Visborgvej, som bygger bro til indskolingen på Hadsund Skole.

- Vi har en kanonflot skole, og et nybyggeri skal afspejle de flotte bygninger. Det skylder vi omgivelserne, siger Svend Madsen, som ikke har lagt sig fast på en bestemt placering - det kommer an på undersøgelser af jordbundsforhold mv., som kommunen nu tager fat på.

Hvorom alting er, så ligger skole og haller i Hadsund ganske nær hinanden.

1,5 millioner spares

Mariagerfjord Kommune øjner en mulighed for at spare 1,5 millioner kroner på driften, når de mange gamle børnehuse i Hadsund erstattes af et splinternyt. Byrådet besluttede, at de ville arbejde for sagen, da de lagde budgettet for 2019-22.

Forvaltningen fremhæver de pædagogiske plusser. En fusion af børnehusene vil bidrage "til at skabe et endnu mere attraktivt pasningstilbud i Hadsund". Naturen og fjorden kan blive en aktiv del af dagtilbuddets hverdag.

I en ny stor institution i Hadsund med 210 børn vil personaleressourcerne kunne anvendes mere fordelagtigt, end det er tilfældet i den nuværende struktur. Også det vil komme børnene til gode, fremhæver forvaltningen i Mariagerfjord Kommune.