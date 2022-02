Lille nordjysk sygehus knopskyder med nye tilbud

Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland undersøger sammen mulighederne for at bygge et nyt sundhedshus på hospitalsgrunden i Hobro.

Sundhedshuset skal give områdets borgere et integreret sundhedstilbud tæt på bopælen. Det skriver kommunen og regionen i en fælles pressemeddelelse.

De har indgået aftale med rådgivningsfirmaet Sundhedsgruppen, som skal undersøge, hvordan de nuværende hospitalsbygninger på Hobro Sygehus kan komme i spil.

- Vi får nu undersøgt, hvordan vi kan bruge de fungerende hospitalsbygninger, så der eksempelvis ikke behøver at blive bygget nyt til fx personalefaciliteter, hvis der kan findes plads i de eksisterende hospitalsbygninger.

- Jeg er sikker på, at vi derfor ender med nogle løsninger, der er rigtig gode for borgerne, siger Pia Buus Pinstrup (K), udvalgsformand for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland, i pressemeddelelsen.

Den unikke placering giver store forhåbninger til, at projektet kan være med til at skabe ny tænkning, nye samarbejdsformer og metoder på tværs af sektorer.

Projektet kan derfor i høj grad være med til at underbygge intentionerne i en kommende sundhedsreform og i regeringsudspillet om nærhospitaler.

Det fremhæver Jan Andersen (V), der er formand for udvalget for sundhed og omsorg i Mariagerfjord Kommune, i pressemeddelelsen.

- Vi ser meget frem til at arbejdet går i gang, så vi kan få skabt nogle gode sundhedseffekter af det fremtidige samarbejde. Arbejdet skal munde ud i en overordnet plan for sundhedshuset i Hobro, så vi er sikre på, at vi får den helt rigtige og bedste løsning, siger Jan Andersen.

Det er målet, at der tages politisk stilling til Sundhedshuset i Hobro i forbindelse med budgetforhandlingerne, der kører efter sommerferien i både byråd og regionsråd.