Lille underskud i Hobro

HOBRO: Torsdag aften blev der afholdt generalforsamling i Hobro IK, og her kunne klubben meddele, at man kom ud af det seneste regnskabsår med et mindre underskud - helt præcist lød de røde tal på 870.147 kroner trods en omsætning på 14.662.623 millioner kroner, der er en million højere end året før.

Regnskabet er i år lidt specielt, i det klubben var en samlet del i første halvdel af regnskabsåret, mens den i anden halvdel af regnskabsåret har været delt op i foreningsdelen samt den professionelle del.

På trods af underskuddet er formand Lars Kühnel tilfreds med årets resultat.

- Man er vel aldrig tilfreds med at præsentere et underskud, men underskuddet holder sig inden for det forventede i forhold til, hvad vi havde budgetteret med. Og lægger man årsresultaterne sammen for foreningen og den professionelle del af klubben, så går årsresultatet stort set i nul, hvilket vi trods alt kan være tilfredse med, siger formand Lars Kühnel.-

- Jeg synes, at det var et modigt og visionært valg at fortsætte med et fuldtidssetup efter nedrykningen fra Superligaen. For at køre videre med de fuldtidsprofessionelle tilstande, har vi været afhængige af spillersalg samt salg af folkeaktier. Spillersalgene lykkedes vi med, men aktiesalget er vi endnu ikke kommet helt i mål med, siger han.

Der blev også valgt et nyt medlem til bestyrelsen i form af Jacob Rømsgaard.