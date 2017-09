Live: Hobro - OB

FODBOLD: Efter to nederlag i træk skal Hobro IK forsøge at komme tilbage på sporet i Alka Superligaen, når OB kommer på besøg på DS Arena. Følg kampen live her.

Hobro IK har haft et glimrende efterår, hvor holdet stadig ligger blandt de fem bedste mandskaber i Superligaen - derfor har træner Thomas Thomasberg heller ikke set anledning til at ændre på startopstillingen, selvom det blev til et nederlag i de døende minutter af kampen mod Brøndby sidste weekend.

Derfor stiller Hobro således op i lørdagens kamp:

(4-4-2): Jesper Rask - Nicholas Gotfredsen, Jesper Bøge, Rasmus Minor, Björn Kopplin - Danny Olsen, Jonas Brix-Damborg, Vito Hammershøy-Mistrati, Edgar Babayan - Quincy Antipas, Pål Alexander Kirkevold. Der er kampstart klokken 16, og du kan følge kampen live herunder.