LIVE: Slaget om Nordjylland

FODBOLD: Hobro IK er blevet tvunget til at skifte to stamspillere ud til mandagens nordjyske brag mod AaB i Aalborg med kampstart 19.30. En kamp, der kan følges via livebloggen her nederst på siden.

Forsvarsdirigenten Mads Justesen og kantspilleren Martin Mikkelsen har begge døjet med skader i løbet af ugen, og de er i sidste øjeblik sorteret fra Hobros trup.

I stedet glider Nicholas Gotfredsen ind i forsvaret som højre back, mens Jesper Bøge spiller i midterforsvaret. Edgar Babayan overtager den ledige plads på højrekanten.

Hos AaB er Frederik Børsting på skadeslisten, og hans plads på kanten bliver besat af Marco Meilinger.

Sådan stiller de to hold op på Aalborg Portland Park:

AaB (4-4-1-1: Nicolai Larsen - Kristoffer Pallesen, Jores Okore, Kasper Pedersen, Jakob Ahlmann - Marco Meilinger, Rasmus Würtz, Filip Lesniak, Edison Flores - Kasper Risgård - Jannik Pohl

Hobro IK (4-4-2): Jesper Rask - Jesper Bøge, Rasmus Minor Petersen, Nicholas Gotfredsen, Björn Kopplin - Edgar Babayan, Jonas Brix-Damborg, Vito Hammershøy-Mistrati, Danny Olsen - Pål A. Kirkevold, Quincy Antipas

Du kan følge vores liveblog fra kampen herunder. God fornøjelse.