Lodder stemning for skovpark

HADSUND: En underskriftsindsamling mod boliger på Hobrovej 1 ved den gamle skovpavillon i Hadsund er på vej ud i byens butikker.

Bag står en snes lokale, der ønsker at stedet bevares som naturgrund med adgang for offentligheden.

Til formålet har de stiftet Facebook-gruppen ”Hadsund Skovpark”.

- Det sker for at finde ud af, hvor mange der støtter vores tanke om Hadsund Skovpark.

- Interesserede kan skrive under elektronisk via vores Facebookside. Sidens medlemmer er blevet opfordret til at sprede skemaet til naboer og familiemedlemmer, som ikke er på Facebook eller internettet.

- Endelig vil vi søge at få skemaer lagt ud til underskrift i nogle butikker i Hadsund, skriver Gunner Buck, der selv er genbo til skovpavillongrunden.

Ejeren af grunden på Hobrovej, Aalborg-firmaet TL Byg, ønsker at rive den gamle skovpavillon ned og opføre rækkehuse på grunden.

Byrådet i Mariagerfjord Kommune sendte for nyligt et forslag til en lokalplan, der skal bane vej for boliger på grunden, i otte ugers offentlig høring.

- For en del år siden var vi 1100, der skrev under på, at vi ikke ønsker boliger på området, der har været tilgængeligt for alle i de mere end 100 år, skovpavillonen har ligget på grunden. De mange underskrifter er desværre blevet for godt gemt i de offentlige arkiver og bliver ikke betragtet som gyldige i dag.

- Derfor er det oplagt, at vi - netop nu hvor der er en ny lokalplan for området i høring - søger at måle stemningen for, om der på stedet skal være boligområde lukket for offentligheden, eller om området skal udlægges som Hadsund Skovpark med byens bedste udsigt tilgængeligt for alle, siger Gunner Buck.

Underskriftsindsamlingen slutter 18. december, og de indsamlede underskrifter vil lige før jul blive afleveret til byrådet, oplyser han.