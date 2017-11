Lokal fabrik tager skum-ansvar

HOBRO: Da lystbådehavnen i Hobro lå badet i skum i begyndelsen af oktober, var der mange fingre der pegede på, at den lokale fabrik Nopa Nordic bar skylden.

Fabrikken har i en redegørelse til Mariagerfjord Kommune påtaget sig ansvaret for udslippet på havnen. Men man undrer sig over, at der ikke har været spor af skum fra fabrikken på vej til havnen.

- Pilen skal pege på os i den situation. Vi beskæftiger os med sæbe og vaskemidler, så det helt naturligt, siger Henrik Karup Jørgensen, direktør i Nopa Nordic.

Derfor gik Nopa Nordic også straks i gang med at undersøge, om udslippet kunne stamme fra fabrikken. I redegørelsen står der, at man finder skum i et regnvandsafløb ved fabrikken.

En yderligere undersøgelse giver derfor mistanke til en udluftning fra en vacuumpumpe.

- Det må ikke ske, og det er 110 pct. vores ansvar, at sådan noget ikke sker, og alt er i orden. Derfor er det sindssygt irriterende, når sådan noget opstår, siger Henrik Karup Jørgensen.

Sagen lukket

Nopa Nordic gik umiddelbart efter udslippet i gang med en række procedurer, som skal sikre, at det ikke sker igen. Derfor betragter kommunen sagen som lukket.

- Vi har taget Nopa Nordics redegørelse til efterretning, og vi gør ikke mere ved den sag nu, siger Poul Møller, afdelingsleder i Mariagerfjord Kommunes miljøafdeling.

- Vi skal selvfølgelig holde dem op på, at det ikke gentager sig. Er det tilfældet, må vi tage sagen op til den tid.

Nopa undrer sig

Selvom Nopa Nordic har taget ansvaret, så undrer virksomheden sig over, at der kun er fundet skum ved fabrikken og nede ved havnen. For i et regnvandsbassin, som vandet skal igennem på vej til fjorden, var der ikke noget skum.

- Det undrer mig, at der ikke er skum i det åbne regnvandsbassin. Min logik siger mig, at det ikke kan nå at forsvinde, inden vi gik i gang med undersøgelsen, siger Henrik Karup Jørgensen.

Hos Mariagerfjord Vand, som også bistod med undersøgelsen, mener man, at sæbestoffet, der var skyld i skummet, først blev aktiveret, da det nåede et stejlt stykke umiddelbart inden fjorden. Indtil da løber vandet meget stille, lyder det fra Søren Erikstrup, direktør i Mariagerfjord Vand.