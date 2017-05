Lokal mølle nomineret til bygningspris

Eneste nordjyske bud på vinder som Danmark Smukkeste Bondegård

HOBRO: Interesseorganisationen Bygningskultur Danmark vil kåre Danmarks smukkeste bondegård. Og en af de 15 kandidater - ennda den eneste i Nordjylland - ligger lige uden for Hobro.

Det er vandmøllegården Hjerritsdal Mølle, som blev opført i 1820'erne og bygningsfredet 1959.

- Vi afholder denne konkurrence for bondegårde, fordi skønhed ikke er gratis - især når det gælder bygninger af en vis alder.

- I lyset af de omkostninger og de håndværksmæssige kundskaber, der er forbundet med at vedligeholde fx en firelænget gård med stråtag, kræver det passionerede ildsjæle, hvis de tilbageværende gårde med fire længer og stråtag skal bevares mange år endnu. Derfor vil vi gerne skærpe opmærksomheden om gårdenes historiske og kulturelle værdier og samtidig hylde ejerne for deres indsats, siger Birthe Iuel, formand for Bygningskultur Danmark, i en pressemeddelelse.

Bygningskultur Danmark er paraplyorganisation for 24 foreninger, brancher, fonde og institutioner, der arbejder med bevaring og udvikling af den danske bygningskultur.

Fra og med i dag og til 18. maj kan man stemme på sin favorit på bygningskultur.dk, hvor man også kan se luftoptagelser filmet med drone og kamera af hver enkelt af de 15 kandidater. Vinderen afsløres 22. maj.

Nogle af nominerede gårde er fredede og kan kun nedrives efter en affredning, mens andre er bevaringsværdige og under kommunernes beskyttelse.

Gårdene er generelt kendetegnet ved, at de ikke længere er i drift som landbrug.

Nogle kommuner har nedsat bevaringsfonde, der støtter udsatte bevaringsværdige bygninger, men det er langt fra alle.

- At den stråtækte bygningskultur er under voldsomt pres er ikke tomme ord, og skal vi i Danmark også om 10 år kunne glæde os over synet af disse huse, som er uløseligt forbundet med det danske landskab, skal der hjælp til. Der er gået mange penge til byfornyelse i Danmark. For en brøkdel af de midler kunne man give en økonomisk håndsstrækning til ’landbevarelse,’ der ville gøre en forskel og være med til at sikre en helt afgørende del af vores kulturarv, lyder det fra Torben Lindegaard, medlem af ekspertudvalget i konkurrencen og formand for Foreningen Straatag.