Lotte sætter gang i populær turistby: - Det kunne mange byer få glæde af

ØSTER HURUP: Lotte Madsen er glad for at være omgivet af lokale ildsjæle i hendes nye arbejde.

- Foreningerne har de gode idéer, men de har brug for hjælp til at få idéerne til at blive til virkelighed.

Lotte Madsen har været ansat som foreningskoordinator hos foreningsfællesskabet Det Gode Liv i Øster Hurup i lidt over en måned. I fremtiden har foreningerne mulighed for at få hjælp til de tungere opgaver, for eksempel fondsansøgninger og søge om tilladelser ved myndigheder, så det bliver nemmere at være frivillig.

Mere liv i byen

Men det er også den eksterne og interne kommunikation, som hun beskæftiger sig med.

- Jeg fungerer som en hjælpende hånd. Jeg fortæller de gode historier fra Øster Hurup, laver pressemeddelelser og er tovholder på arrangementer.

Lotte Madsen er ansat på deltid som foreningskoordinator.

Som tovholder er idéen at skabe stærkere samarbejde mellem de 15 foreninger i Øster Hurup. Det er hende, der står for at kontakte alle foreninger og butikker op til et arrangement, så de kan være med til at skabe liv i byen, fortæller hun.

Allerede en måned efter Lotte Madsens ansættelse har hun skabt resultater i form af aktiviteter i efterårsferien.

- De havde i forvejen arbejdet på, at de gerne ville skabe noget liv i Øster Hurup i efterårsferien, fordi der kommer rigtig mange gæster og turister til byen. Dengang jeg kom til, begyndte jeg at lave markedsføring og pressemeddelelser, generelt få arrangementerne formidlet videre.

Foreningerne i Øster Hurup et stærkt tilfredse med Lotte Madsens indsats.

- Jeg er rigtig glad for, at ansættelsen af en foreningskoordinator allerede viser resultater, siger Jan Andersen, som er bestyrelsesmedlem i Det Gode Liv.

- Lotte Madsen bliver en medvirkende faktor til, at vi bliver endnu bedre til at samarbejde og kan skabe fællesskaber og sammenhold, som kommer hele byen og området til gode, konstaterer han.

Beboerne i byen kan også se frem til en dag med juletema.

- Jeg har fået til opgave at lave en juledag i Øster Hurup, hvor jeg prøver at få så mange foreninger med som muligt, så de kan bidrage til at skabe en rigtig god julestemning, fortæller Lotte Madsen.

Stor erfaring

Lotte Madsen er ikke et nyt ansigt i Øster Hurup.

- Jeg har været frivillig i Øster Hurup i mange år, så derfor vidste jeg, at de længe havde talt om at ansætte en foreningskoordinator. Jeg kontaktede dem, fordi jeg tænkte, at jeg havde de rigtige kompetencer til jobbet.

Omkostningerne til foreningskoordinatoren dækkes af foreningerne selv.

Hun er uddannet professionsbachelor i sportsmanagement, og det har givet hende en stor teoretisk viden, men hun har også en stor praktisk fordel.

- Jeg har tidligere arbejdet i Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune, og det gør, at jeg kender til arbejdet fra den anden side af skrivebordet, hvor jeg nu sidder på foreningernes side, fortæller Lotte Madsen, som også mener, at hun er familiær med foreningslivet på grund af de mange år som frivillig.

En opfordring

Foreningsfællesskabet Det Gode Liv har tidligere forsøgt at få andre byer med til at ansætte en foreningskoordinator sammen, men det er ikke lykkes. Ifølge Lotte Madsen er det ellers kun en positiv tilføjelse til en by.

- Jeg tror helt sikkert, at der er mange byer, der kunne få glæde af en foreningskoordinator. Både for at skabe sammenhæng på tværs af foreningerne, men også for at fortælle alle de gode historier fra deres by.