Lykkelig slutning: Lærke fandt Leica i god behold

HVARRE:Ikke alle dramaer får en lykkelig slutning.

Men det får historien om den forsvundne jagthund Leica, som søndag eftermiddag stak af fra sin ejer og forsvandt som dug for solen efter at være blevet påkørt af et tog øst for Vebbestrup i Himmerland.

Som NORDJYSKE kunne fortælle tidligere mandag har der i næsten et døgn været udfoldet store anstrengelser for at finde den ruhårede hønsehund med masser af mennesker, sporhund og en drone med varmesøgende kamera.

Alt sammen forgæves.

Indtil før før mandag middag, hvor det med helt almindelig øjenkontakt lykkedes at finde hunden på Hvarrevej mellem Vebbestrup og Arden.

Det fortæller hundes ejer, Hans Jacobsen.

- Hun er meget sulten og meget forkommen, men ellers okay. Og hun går nogenlunde efter omstændighederne, fortæller han.

Han oplyser, at det var en bekendt af familien, Lærke Bøgh Pedersen, der fik øje på hunden.

Det var et opkald fra beboere i en ejendom på Hvarrevej, der ringede og fortalte, at de havde set den forsvundne hund, som ledte eftersøgningsholdet på rette spor.

-Så begynder vi at søge efter den i området, og det gør vi i en time eller halvanden uden at finde den. Lige pludselig får Lærke så øje på den inde på en mark, fortæller Hans Jacobsen.

Han fortæller også, at det, der lignede en afslutning på dramaet, pludselig spidsede til igen.

- Da hun er to meter fra den, kommer der en bil, og så stikker den af igen. Vi så, hun gik igennem noget skov, og så fik vi fat i den omme på den anden side

- Hun ser ud tik at have det fint. Vi kan godt se, hun er øm, men jeg tror på, at det går, fortæller Hans Jacobsen, som ikke er i tvivl om, at hunden har været i chok efter påkørslen.

- Der gik også noget tid, inden vi fik den kaldt ind og kunne komme til den, siger Hans Jacobsen, som retter en stor tak til alle, der hjalp med at finde hans hund.

Nu venter der Leica et besøg hos dyrlægen, og hvis ellers der er grønt lys efter det, kan hunden komme hjem og hvile ud.

Mon ikke der vanker et et kødben af de større hjemme på landejendommen i Suldrup?