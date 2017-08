Lyngby-træner: Hobro er intet normalt oprykkerhold

FODBOLD: Fodboldklubben Lyngby er på papiret i underhundens rolle, når holdet søndag eftermiddag spiller på udebane mod Hobros oprykkere i Alka Superligaen.

Mens Hobro har fået en god start på sæsonen med otte point for fem kampe, roder Lyngby rundt på næstsidstepladsen med fire point.

Lyngby-træner David Nielsen forventer da også, at hans hold får noget at se til i søndagens kamp.

- Hobro er et voksent fodboldhold, der har dygtige spillere.

- Specielt har de fået nogle dygtige stoppere, og de har dygtige spillere på alle positioner.

- Det er ikke en normal kamp mod et oprykkerhold, for jeg synes, at Hobro er bedre end et normalt oprykkerhold, siger David Nielsen til Lyngbys hjemmeside.

Hobro har vundet begge sine hjemmekampe hidtil i sæsonen, mens Lyngby har tabt begge sine ligakampe på udebane.

Lyngby har også været distraheret af at have europæiske kampe ved siden af ligaen på grund af sidste sæsons overraskende tredjeplads, da Lyngby selv var oprykkere.

Mens Lyngby har lukket mange mål ind i sæsonen, har klubbens offensiv vist et højt niveau, vurderer David Nielsen.

- Offensivt har vi været ekstremt dygtige. Det skal vi fortsætte med at være, med højt tempo og turde flytte bolden hurtigt. Og ikke mindst være klar de gange, hvor vi vinder bolden, hvor vi skal bruge vores fart på toppen, siger træneren.

Kampen mellem Hobro og Lyngby begynder klokken 16.

