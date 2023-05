Lyngvild og Hedegaard åbner med koncert i bakkerne

BRAMSLEV:Med pindemadder og bobler i glasset åbner den ombyggede Restaurant Bramslev Bakker 1. juli. De nye ejere markerer åbning med reception og koncert torsdag 29. juni.

Bag invitationen står makkerparret Jim Lyngvild og Mads Hedegaard. Sidstnævnte er it-millionæren, der har købt restauranten, campingpladsen og de naturskønne fredede bakker. Lyngvild er den kendte kunstner, som har designet et nyt camping-koncept til pladsen ved siden af restauranten.

Receptionen er for indbudte gæster, men om aftenen er alle velkomne i bakkerne. Her arrangeres koncert med Søs Fenger, og det er muligt at købe madkurv og drikkevarer.

Det officielle åbning om eftermiddagen foretages af Mariagerfjords borgmester, Mogens Jespersen. Her vil Lyngvild og Hedegaard også fortælle om deres visioner for Bramslev Bakker.

Aftenens fest begynder med koncert med Søs Fenger. Herefter overtager en DJ musikken, og hyggen slutter ved midnat.