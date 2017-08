Lyt med: Sportschef for fuld hammer

HOBRO: Som en af de få fodboldklubber med fuldtidsprofessionelle spillere har superligaklubben Hobro IK en sportschef, der har et job ved siden af.

Jens Hammer Sørensen er skolelærer, og glad for det, men fodbold på topplan kræver mange timer, og den erkendelse er Hobro IK’s sportschef også nået frem til. Han er klar til at hellige sig jobbet som sportschef på fuldtid.

- Det vi har haft brug for i Hobro var, at spillerne og trænerne kom på fuldtid. Nu skal vi lige over det her transfervindue, og så er det næste skridt, lyder det fra Jens Hammer Sørensen i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast "Ripodsten".

Han erkender samtidig, at der er blevet større udfordringer med at kombinere de to jobs.

- Min styrke er, at jeg har en god føling med drengene (superligaspillerne red.), men de træner 10.30, og der er jeg i skole, så det er svært at have samme føling med dem, som da vi trænede klokken 17, konstaterer Jens Hammer.

Sportschefen har i podcasten selskab af tidligere divisionsspiller og nuværende U-træner i AGF Dennis Ramonn Olsen og NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen. Emnerne er blandt andet Hobros overraskende andenplads i tabellen, AaB’s krise og klubbens nye angriber. Du kan lytte med i iTunes, SoundCloud mv.