Mads brugte kniv til at redde sin bror ud af smadret bil

VISBORG:Arbejdet på hans værksted havde trukket ud, og klokken havde lige passeret kl. 20.30, da den 30-årige mekaniker Mads Meier Petersen besluttede at holde fyraften og gå fra sit værksted på den ene side af Visborgvej i Visborg og over til privaten, hvor hans kone og datter ventede med sen aftensmad.

Han havde dårligt nået at tage en bid, før et øredøvende brag flænsede stilheden i den lille by med godt 400 indbyggere tre kilometer nordøst for Hadsund, hvor en bil fredag aften kl. ca. 20.40 forulykkede og sendte tre unge mænd på sygehuset i hver sin ambulance.

- Så tog jeg sko på og gik ud, og der kunne jeg både se og høre, at føreren råbte om hjælp, fortæller Mads Meier Petersen om den helt usædvanlige oplevelse, han var ude for fredag aften i udkanten af den lille by.

Der var tydelige spor efter ulykken på de træer, der står nærmest branddammen i Visborg. Foto: Lars Pauli

Genkendte bilen

I en lille branddam ikke langt fra huset lå den smadrede bil, som den unge mekaniker hurtigt genkendte. Det var nemlig hans 24-årige lillebrors.

- Det vidste jeg allerede, da jeg løb derhen, fortæller Mads Meier Petersen, som hurtigt fandt ud af, at lillebroderen ikke var alene i bilen. Han havde selskab af sin 26-årige storebror - og Mads Meier Petersens anden lillebror - og en 36-årig kammerat.

Da det gik galt, var de efter alt at dømme på vej hjem til den 26-årige, der bor i en lejlighed i et hus, som deres far ejer, tæt ved branddammen.

Hvad tænkte du, da du havde genkendt bilen og løb derhen?

- At jeg skulle have dem ud. Den var ikke meget længere. Og det var altså ikke helt nemt at få dem op af det mosevand, for det er tre "knejter", der ikke er helt små længere. Min lillebror, som var fører af bilen, kunne ikke komme ud på grund af selen, men jeg havde stadig arbejdstøj på, og i det har jeg altid en kniv. Så jeg fik skåret selen over og fik ham ud, fortæller Mads Meier Petersen om de dramatiske sekunder, hvor ulykken kom helt tæt på - nærmest ind under huden.

Hovedet under vand

Efterfølgende lykkedes det ham at hjælpe hans 26-årige lillebror, der havde siddet på passagersædet, ud af bagruden.

Derfra kunne han se, at den 36-årige på bagsædet, som kom mest til skade ved uheldet, begyndte at få hovedet under vand, fordi bilen sank ned i branddammen.

- Da begyndte det altså at blive lidt for spændende. Da hans hoved var ved at komme under vand, syntes jeg godt nok, tiden var lang, fortæller Mads Meier Petersen.

- Heldigvis var passagerdøren ikke rigtigt ramt, og den fik han selv fumlet lidt op. Det opdagede jeg og kom så rundt, så jeg kunne få ham ud den vej. I mellemtiden var min kone kommet ud, og jeg kunne så råbe til hende, at hun skulle ringe 112, fortæller Mads Meier Petersen.

Hegnet omkring branddammen er ødelagt på det sted, hvor den forulykkede bil ramte og havnede i det cirka én meter dybe vand. Foto: Lars Pauli

Efterfølgende kom der både politi, lægebil og tre ambulancer til ulykkesstedet, og som Mads Meier Petersen fortæller, kunne han også hjælpe politiet med at sætte navn på de tilskadekomne.

- Jeg vidste jo ligesom, hvem de er.

Jeg er ingen helt

Efter at have set de tre ambulancer køre mod Aalborg, havde Mads Meier Petersen også åndsnærværelse til at tilkalde en lokal vognmand, som med en kran hjalp Falck med at få bilen løftet op af branddammen for at blive kørt til tekniske undersøgelser, efter at en bilinspektør havde undersøgt ulykkesstedet for at finde en forklaring på, hvorfor ulykken skete.

Efterfølgende forsøgte den 30-årige storebror at falde til ro sammen med sin chokerede familie, men det måtte han opgive.

- Så jeg kørte op på hospitalet og fik snakket med begge mine brødre. Det var jeg simpelthen nødt til. Og heldigvis er ingen i livsfare, men de er selvfølgelig alle tre noget rystede over oplevelsen, fortæller den 30-årige storebror.

Ifølge politiet er den 36-årige kommet værst til skade, mens den 24-årige fører af bilen har pådraget sig knoglebrud.

Mads Meier Petersen har efterfølgende fået stor ros af politiet for sin resolutte indsats.

- Men jeg føler mig ikke som en helt på nogen måde. Jeg tror alle andre havde reageret, som jeg gjorde fastslår han.

Ingen årsag fundet

Hos Nordjyllands Politi oplyser vagtchef Bruno Brix lørdag middag, at bilinspektøren efter sine undersøgelser af ulykkesstedet endnu ikke kan konkludere noget om årsagen til ulykken. De første meldinger fra stedet tyder på, at bilen er kommet for langt ud i rabatten, hvorefter føreren mistede herredømmet, så bilen først ramte et læbælte med buske og træer, før den havnede i branddammen.

Bruno Brix oplyser, at der rutinemæssigt blev udtaget en blodprøve på føreren - men at svaret på den først foreligger om tidligst en uge.

Færdselsulykke