Madsens vilde idé - trafikken skal køre i to etager

Venstre-afhopperen Svend Madsen fra Hobro, politisk veteran og selvstændig med salg og service af have-park-maskiner, går til valg på at løse de trafikale trængsler i Hobro med "trafik i to etager".

Han har dannet Mariagerfjordlisten, som vil bygge en tunnel i Brogade i Hobro, kun til personbiler. Svend Madsen er fuldt ud klar over, det er en dyr løsning, men hvad er alternativet? spørger han.

- Vi foreslår, man undersøger en tunnelløsning med præfabrikerede elementer - en tunnel kun til personbiler. Sydfra vil man køre på ved Q8, og nordfra ved Ejvind Nielsen, siger Svend Madsen.

Tunnelen skal have afkørsel ved havnen og Skivevej. Lastbiler, busser og varevogne skal bruge den eksisterende vej. Personbiler vil kunne komme hurtigere frem og ikke spærre for andre.

Omfartsvej er urealistisk

- Alternativet til en tunnel er opkøb af ejendomme og stor udvidelse gennem hele byen, påpeger Svend Madsen. En omfartsvej tæt på Fyrkat, tror Mariagerfjordlisten ikke, der bliver givet lov til.

Svend Madsen har tidligere gjort sig bemærket ved at tage sagen i egen hånd og få oplyst en pris hos et firma, der leverer smarte løsninger på "grøn bølge".

- Jeg mener stadig, vi i første omgang skal have de lyskryds til at virke. Der skal gøres noget, for trafikken sander rigtig meget til i Hobro, fastslår Svend Madsen.

Den gamle hovedvej i Hobro er trafikbelastet. Mariagerfjordlisten vil have undersøgt, om der kan laves en tunnel til personbiler. Foto: Henrik Bo

Raske og rørige

Mariagerfjordlisten går også til valg på, at "alle som er raske og rørige skal arbejde, længere er den ikke".

- Peter Brixtofte får en del skæld ud, og jeg har lige set tv-dokumentaren om ham på DR, men han gjorde også noget godt. Alle skulle arbejde, også hvis det kun var 10 eller 20 timer om ugen, de kunne klare. Om man er skraldemand eller direktør, begge dele er lige vigtig for mig.

- Ude ved motorvejsafkørslen og andre steder ved vejene ligger der tonsvis af affald. Det ville være en fornøjelse og en glæde for alle, hvis det kunne blive fjernet.

- Så kommer fagforeningerne sikkert og brokker sig, men det vil jeg blæse på. Hvis det kunne lade sig gøre i Farum, kan det også her, mener Svend Madsen, Mariagerfjordlistens spidskandidat.

Der er 1200 kontanthjælpsmodtagere i Mariagerfjord Kommune. Det viser en opgørelse fra august 2020, som Svend Madsen har set. Præcis hvor mange, som er i aktivering, ved han ikke.

- Men der er helt sikkert nogen, som ikke er. Det skal være sådan i Mariagerfjord, at vi har et arbejde til dig fra dag 1, siger han.

Kandidaterne til Mariagerfjordlisten Svend Madsen, 59 år, Hobro. Pernille Roth, 42 år, Hadsund. Marianne Eiby, 63 år, Hobro. Celina Toft Lienhøft, 20 år, Hobro. Jan Jakobsen, 53 år, Arden. Flemming Lienhøft, 55 år, Hobro. VIS MERE

Det skal speedes op

Mariagerfjordlisten har ingen tålmodighed med sagsbehandlingstiden i Mariagerfjord Kommunes tekniske forvaltning. Håndværksmestre og andre initiativrige folk skal ikke holdes hen.

- Jeg hører mange håndværksmestre sige: Vi orker ikke "det mølleværk" i teknisk forvaltning. Fra de sender en ansøgning, til man begynder at se på den, er der 12 ugers ventetid.

- Da jeg fik det at vide under budgetforhandlingerne, blev jeg ærlig talt ophidset: "Hvad tænker I på?!" Jeg fik igennem (i budget 2022), at vi får ansat flere i teknisk forvaltning.

- Der er nogen medarbejdere, der er gået ned med stress, og det kan man ikke være bekendt som arbejdsgiver. Og i virkeligheden var det jo ikke børne- og familieudvalgsformanden (Svend Madsen, red.) som skulle råbe op om det, men teknisk udvalgs formand, siger han.

Mariagerfjordlistens mål er, at der højst må gå syv dage, fra ansøgningen modtages på rådhuset, til en medarbejder kigger på den.

- Det er ikke småsager som carporte, vi taler om. Vi skal indkalde bygherre til afklarende møde, hvor mange problemer afluses. I stedet for en masse e-mail frem og tilbage, siger Svend Madsen.

Byrådsmedlem Svend Madsen fra Hobro har meldt sig ud af Venstre og lavet en borgerliste, som går til valg på, at alle raske og rørige skal arbejde. Selv er Svend Madsen beskæftiget med salg og service af have-park-maskiner i sit eget firma i Hobro. Foto: Torben Hansen

Mariagerfjordlisten har også tænkt på de ældre. Kandidaterne går til valg på, at der skal oprettes et demens-afsnit på et plejehjem i Hobro. I dag er ekspertisen samlet på Skovgården i Hadsund.

Bondegårdsbørnehave kan bestå

Som formand for børn- og familieudvalget står Svend Madsen på mål for at samle børnehaverne i Hadsund i et nybyggeri. Gerne med en satellit i form af den eksisterende bondegårdsbørnehave.

Kravet fra en borgergruppe om at forlænge et rør til renset spildevand i Kattegat vil Svend Madsen kun imødekomme, såfremt gruppen får medhold i sin klage ved myndighederne.

Han føler sig dog på forhånd overbevist om, at sagkundskaben har ret i, at den nuværende løsning med en 3,9 kilometer lang ledning er tilstrækkelig.

Tættere på Aalborg

Mariagerfjordlisten ser ud over kommunegrænsen. De ønsker at knytte Hadsund-Als-Øster Hurup-området tættere til Aalborg Øst, hvor et nyt supersygehus opføres.

- En af mine døtre boede i Aalborg vest og studerede i Aalborg øst. Hun købte hus i Hadsund, fordi det var hurtigere at køre dertil, end det var at komme igennem hele Aalborg fra vest til øst.

- Vi synes, Hadsund-Als-Øster Hurup med fjord og strand har mere at byde på end Aalborgs omegnsbyer. Trafikmæssigt bør Hadsund-Als-Øster Hurup kobles sammen med Aalborg øst med en pendlerbus, der kører på brint, foreslår Svend Madsen.

- Det er en god ting, at vi er enige om budgettet. Det giver kanon ro i en stor organisation som Mariagerfjord Kommune, der har 3500 ansatte, siger Svend Madsen, spidskandidat for Mariagerfjordlisten. Foto: Torben Hansen

Inger Støjberg-støtte

Svend Madsen debuterede som politiker i det gamle Hobro Byråd midt i perioden i 2004. Han blev kaldt ind som suppleant for Uffe Pedersen, der havde trukket sig af arbejdsmæssige årsager.

Som en af Inger Støjbergs trofaste støtter - og kritiker af Venstres ledelse på Christiansborg - annoncerede Svend Madsen i august i år, at han havde meldt sig ud af Venstre.

I dag er Svend Madsen løsgænger. Som spidskandidat for Mariagerfjordlisten erklærer han sig klar til det brede samarbejde. - Man må give sig lidt for at finde løsninger, konstaterer han.