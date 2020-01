Mænd sigtes for at sætte ild til forladt hus

HADSUND:En tom ejendom ved Frederikshøjvej i Hadsund blev sent tirsdag aften ramt af en brand, som - ifølge politiet - er påsat.

I forvejen var ejendommen forfalden og forladt, men tilsyneladende har lokale unge benyttet stedet.

Tirsdag aften kort omkring kl. 23.45 blev Nordjyllands Beredskab kaldt ud til huset, hvor der var opstået brand.

Vagtchef Jess Fallberg fra Nordjyllands Politi fortæller, at politiet kort efter mødte to personer på knallert i nærheden af det brændende hus. De to mænd medbragte en benzindunk.

Politiet sigter de to mænd for at have sat ild til huset - forsætlig brandstiftelse - og det har de erkendt, ifølge politiet. De to mænd er ikke anholdt, men kan se frem til et retsligt efterspil.

Mændene på 23 og 35 år er fra lokalområdet.