Maiken fik stress og lagde sit liv om: Arbejder 15 timer om ugen og omsætter for fire millioner

Maiken Kühl har en akademi- og diplomuddannelse i ledelse. Inden da nåede hun at tage hul på uddannelsen til revisor. -Lige indtil jeg stak hovedet ned i skatterådgivning og fandt ud af, at det ikke rigtig var mig. Så jeg sagde op på den sidste dag i prøvetiden ved min læreplads. Det fik mange til at himle med øjnene, fortæller Maiken Kühl. Foto: Henrik Louis