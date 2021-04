Malene går til kamp for hjemmepasning: - Gid jeg havde haft et år mere med Andrea

Tilde Hall Skjøt Jakobsen (tv.) med sønnen Alfred, 17 måneder og Malene Danmark med datteren Andrea, der er tre år, hygger sig med "legestue" hjemme hos Tilde, der bor i parcelhus i Hobro. De to kvinder støtter en kampagne for at indføre hjemmepasning i Mariagerfjord Kommune. - De tre første år af børnenes liv er det vigtigste, og det er vildt ærgerligt at gå glip af de bedste timer af deres dag, siger de samstemmende. Foto: Henrik Bo