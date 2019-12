Mand fængslet for indbrud i brandskadede lejligheder

HOBRO:Nordjyllands Politi har anholdt en 44-årig mand, der er sigtet for indbrud i lejligheder i den brandskadede ejendom i Stoldal i Hobro, som blev hærget af en større brand 8. december. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelsen skete tirsdag formiddag ved 11-tiden efter længere tids efterforskning. Det oplyser lederen af politiets efterforskning, politikommissær Mikkel Brügmann.

Den 44-årige mand blev fremstillet i et grundlovsforhør onsdag formiddag, hvor han blev varetægtsfængslet frem til 16. januar. Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

- Vi sigter ham blandt andet for indbrud i de lejligheder i Stoldal i Hobro, efter at bygningen var brændt, siger Mikkel Brügmann. Han betragter anholdelsen som et gennembrud i sagen.

Politiet mistænker manden, der stammer fra den østlige del af Himmerland, for at stå bag endnu flere indbrud udover de 14 indbrud, der blev begået hen over natten d. 11. og 12. december 2019. Lejlighedernes beboere var fraflyttet efter den voldsomme brand søndag 8. december.

Mikkel Brügmann oplyser, at Nordjylland Politi desuden sigter den 44-årige for forsøg på et villaindbrud i Vester Hassing 13. november og for at have begået et villaindbrud i Hals 9. december. Desuden fandt politiet under ransagningen i forbindelse med anholdelsen af manden ham i besiddelse af en pistol.

- Det er tilfredsstillende, at efterforskningen har ført til, at vi nu kan sigte en person, som vi mistænker for at stå bag flere indbrud, blandt andet hos borgere i Hobro, som kort inden indbruddene havde været udsat for at få raseret deres hjem af en brand, siger politikommissær Mikkel Brügmann.

Onsdag formiddag sendte Nordjyllands Politi den mobile politistation til Stoldal i Hobro, hvor borgerne kunne komme forbi og få en snak med politiet.