Mand anholdt for penis-hærværk

VEDDUM: Den skyldige bag et usædvanligt groft hærværk midt i landsbyen Veddum er muligvis blevet fundet.

Politiet har i hvert fald anholdt en mand, som man har grund til at antage stod bag oversprøjtning af et hjem med fornærmelser og obskøne tegninger af penisser.

Hærværket skete søndag nat mens husets indehaver lå og sov inde i huset. Da han vågnede mandag morgen var der malet rundt om på hans vinduer og mure med blå og guldmetalfarvet spray.

Efter et tip har politiet anholdt en 44-årig mand, som dog nægter sig skyldig. Det sker efter et tip, og det har samtidig fået politiet til at se på tidligere sager med nye øjne.

Ikke bare er hjemmet for et år siden blevet skamferet på lignende vis. Det skete i sommeren 2016 for i alt syv huse i landsbyen, som man nu hører den 44-årige mand om.

Forrige sommer afhørte politiet en anden person indgående om de mange hærværk, men nu mener man altså at have fået en anden mistænkt, der er oplagt at undersøge.

- Det er en person, som vi kender fra andre forhold. Og for os har det været oplagt at åbne de gamle sager igen med de oplysninger, vi har fået, fortæller vagthavende hos Hobro Politi.