Mand anholdt to gange i nat

HOBRO: Først blev manden stoppet i en bil på Mariagervej klokken 02.25, hvor det viste sig, at han var påvirket af euforiserende stoffer. Derudover kørte han bilen uden kørerkort.

Han blev taget med på stationen i Hobro for at få taget en blodprøve. Bagefter var politiet så venlige at køre ham til banegården, så han kunne komme med et tog hjem til Randers.

Da klokken havde passeret 04.00, måtte Nordjyllands Politi en tur til Hobro Station, da vidner havde set en person stjæle en metalkuffert fra en varebil på parkeringspladsen. Gerningsmanden stod nu på perronen og ventede på toget.

Da betjentene fik i manden, viste det sig at være den 44-årige mand, som ganske rigtig rigtig nu stod med den stjålne kuffert med diverse værktøj i.