Mand blev stukket med fjerkræsaks og slået flere gange med bat

HOBRO:En 37-årig mand fra Hobro blev fredag idømt ni måneders ubetinget fængsel ved Retten i Aalborg efter en voldsom episode i Hobro natten til fredag 18. juni.

Her blev en anden mand stukket i hovedet med en fjerkræsaks og slået flere gange på kroppen og i hovedet med et aluminiumsbat.

Dermed var der tale om grov vold efter straffelovens paragraf 245, og anklager Christian Jacobsen fik medhold i, at det burde takseres til minimum ni måneders fængsel. Han fik også medhold i, at den 37-årige fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

Den 37-årige forklarede ellers i retten, at det var ham, der blev overfaldet med et bat.

- Han påstod, at han selv var offer og blev angrebet af ham, der reelt var den forurettede i sagen. På den anden side havde vi så forurettede, der også var anmelder i sagen. Han forklarede, hvordan han blev overfaldet af tiltalte med fjerkræsaksen og bagefter slået flere gange med aluminiumsbattet. Retten lagde så særlig vægt på, at forurettedes forklaring var troværdig. Det syntes de ikke, at den tiltaltes forklaring var. Den var usammenhængende, og forurettedes forklaring blev også understøttet af lægeundersøgelser, der blev lavet efterfølgende af dem begge, forklarer Christian Jacobsen.

Ofret blev behandlet for flænger ved det øje og i hovedet. Han forklarede i øvrigt, at det hele skyldtes en uoverensstemmelse mellem de to - som kendte hinanden i forvejen - fordi tiltalte mente, at ofret havde taget nogle piller og penge fra den nu dømte.

Den 37-årige blev også dømt for at have give den anden mand et knytnæveslag 10 dage tidligere.

Han er tidligere straffet for vold, hvilket spiller ind på dommen på ni måneders ubetinget fængsel. Han udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke til landsretten.