32-årig omkom ved arbejdsulykke med traktor

Opdateret onsdag kl. 21.30 med nye oplysninger.

HVORNUM:En 32-årig mand er onsdag aften bekræftet omkommet efter en arbejdsulykke på Vadgårdsvej nær Hvornum. Det fortæller vagtchef René Kortegaard,

Mandens pårørende er underrettet.

Vagtchefen fortæller, at den 32-årige, som bor på stedet, hvor ulykken skete, kom i klemme mellem en traktor og en betonklods.

Manden var alene på stedet, da han af uvisse årsager kom galt af sted.

Nordjyllands Politi modtog en anmeldelse af ulykken klokken 14.22, og Nordjyllands Beredskab blev sendt til Vadgårdsvej for at hjælpe med at få manden fri.

- Han blev fløjet til Skejby Sygehus i Aarhus med lægehelikopter i kritisk tilstand, men hans liv stod ikke til at redde, siger vagtchefen.

Arbejdstilsynet har været på adressen for at undersøge forholdene, og det samme har en bilinspektør, men da der ikke er vidner til ulykken, skal tekniske undersøgelser forsøge at give svaret på, hvordan ulykken kunne ske.

Den 32-årige var tilsyneladende alene, da han blev klemt fast. Arbejdstilsynet er underrettet om sagen.

Nordjyllands Beredskab assisterede med at få manden fri.