Mand og hund måtte haste ud af brændende hus

ALS:En 55-årig mand måtte natten til tirsdag vække sin hund og haste ud, da der udbrød brand i huset på Hadsundvej i Als.

Branden brød ud kort før klokken 01:45 og det var en nabo, der slog alarm, og da var manden og hunden på vej ud af huset.

Der var derfor ikke fare for hverken dyr eller mennesker ved branden.

Ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi var det rygning i sengen, der var årsag til branden, og derfor kan den 55-årige se frem til en bøde for at overtræde beredskabsloven for at udvise uforsigtighed.

Huset fik en del skader ved branden og Nordjyllands Beredskab tilkaldte derfor et skadeservice-firma, så manden og munden kan blive genhuset.