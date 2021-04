Mand og kone vil begraves under bøgetræ i skoven - Det er idyllisk herude

HAVNØ:Ægteparret Solveig og Jan Dalgaard er jægere og naturelskere, som nyder at gå tur med deres to hunde. For nylig har ægteparret fået en ekstra god grund til at lægge ruten gennem den lysåbne bøgeskov, Havnø Lund ved Mariager Fjord.

Her står et særligt træ, som er blevet deres foretrukne mål. En imposant, 150 år gammel bøg, placeret i skovbrynet, hvorfra man har frit udsyn over marker og fjord. På stammen sidder en lille metalplade med nummeret 200 F.

Jan Dalgaard har udvalgt dette træ nøje. Han ønsker, at det skal komme til at spille en vigtig rolle for hans og Solveigs familie og blive dem en trofast følgesvend i årtierne, der kommer, ja måske i mange generationer frem i tiden.

- Jeg har valgt træet, fordi det står i forreste række, hvor man kan kigge ud over markerne og Mariager Fjord. Og i så tilpas afstand fra grøften, at der kan blive to cirkler rundt om træet, to og tre meter fra stammen, hvor man kan sætte urner ned, fortæller Jan.

Jan Dalgaard faldt for dette bøgetræ i skoven ved Havnø Gods og har fået det reserveret som familietræ. Her skal han og hans hustru Solveig en dag begraves. Parret har en udviklingshæmmet datter på 23 år, som Solveig er værge for, og som skal ligge ved siden af mor og far, når den tid kommer. Jan og Solveigs to voksne sønner er frit stillet. Foto: Torben Hansen

Er det ikke alt for tidligt?