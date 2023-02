Mand skal i fængsel for at stjæle speedbåd

MARIAGERFJORD:En 53-årig mand fra Havndal skal 60 dage i fængsel for at have stjålet en speedbåd i Hadsund.

Det har retten i Aalborg afgjort, efter at den nægtede at tro på mandens forklaring om, at han havde købt den.

Politiet fik den 23. maj 2021 en anmeldelse af, at speedbåden - en Bayliner 175 - med tilhørende trailer til en værdi af 80.000 kroner var stjålet fra en adresse i Hadsund. Tyveriet havde fundet sted inden for det foregående døgn.

Dagen efter - den 24. maj klokken 17.36 - fandt politiet så båden stående i Havndal.

Manden forsøgte at overbevise politiet og retten om, at han om morgenen havde købt speedbåden af en mand, som han ikke kunne huske navnet på.

Den forklaring troede retten dog ikke på. Retten mente ikke, at en båd og trailer til 80.000 kroner kunne skifte hænder på halvandet døgn. Derfor blev manden kendt skyldig i tyveri.

Politiets anklager Kristina Frandsen mente i retten, at manden skulle have en længere fængselsstraf, men da retten gav lidt rabat på grund af lang behandlingstid, er hun tilfreds med straffen.

Manden har 14 dage til eventuelt at anke straffen til landsretten.