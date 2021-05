Mand stukket med kniv - 14 anholdt

VISBORG:Klokken 01.14 natten til søndag fik Nordjyllands Politi anmeldelse om et knivstikkeri ved Visborg nordøst for Hadsund.

Det oplyser vagtchef Jess Falberg.

- Én person blev fundet, og han var ganske rigtigt blevet stukket med kniv. Vi har fundet det mulige gerningssted på Visborggaard Allé, hvor der befandt sig 14 personer, som vi har anholdt, fortæller Jess Falberg.

Der er tale om sæsonarbejdere fra primært Polen, og søndag morgen skal politiet forsøge at danne sig et overblik over, hvad der er foregået, ligesom de anholdte skal afhøres i løbet af dagen.

- Vi har endnu ikke overblik over sagen. Men fakta er, at en 40-årig mand blev stukket i brystet eller maven og punkterede den ene lunge samt fik en lille skade på leveren, siger Jess Falberg. Ofret er bragt på skadestuen som traumepatient, og hans tilstand betegnes som stabil.

Gerningsstedet er bolig for arbejderne i forbindelse med en gård på Visborggaard Allé, ikke så langt fra herregården Visborggaard.

Søndag morgen søges der med politihunde i området, og gerningsstedet skal undersøges nærmere.

Opdateres