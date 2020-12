Fanget på vej ud ad byen: 18 bilister får et klip i kørekortet

Hvis de lokale går rundt med en opfattelse af, at bilisterne kører alt for stærkt på Mariagervej i Hobro, så kan ordensmagten nu bekræfte, at det ikke er helt hen i vejret.

Da politiet tirsdag gennemførte en færdselskontrol på Mariagervej ved Kirketoften, noterede de ikke færre end 18 bilister for at køre for stærkt.

Alle 18 står til et klip i kørekortet, da de har kørt 30 procent stærkere end 50 kilometer i timen, dvs. 65 kilometer i timen eller mere, oplyser politikommissær Mikkel Brügmann, Nordjyllands Politi. Den højest tilladte hastighed på strækningen er 50 kilometer i timen.

- Når man kommer inde fra Hobro, kan man godt have følelsen af, at man er kommet ud af byen, når man er forbi bowlingcentret. Men der er stadig nedsat hastighed på grund af skolerne på Kirketoften og villakvarteret. Bilisterne er nødt til at holde øje med færdselstavlerne, formaner politikommissær Mikkel Brügmann.

Som minimum koster det en bøde på 1500 kroner at køre mere end 30 procent for stærkt. Det kan være dyrere, hvis man allerede har et klip i kørekortet.

Og da denne slags sager ekspederes ret hurtigt, kan bilisterne se frem til at få bødeforlægget i e-boks inden for de næste dage - og måske inden juleaften.

Det var ikke kun farten, den var gal med. En en af de 18 bilister får også en bøde for at tale i håndholdt mobiltelefon under kørslen, mens en 50-årig kvinde vil få en bøde for at køre bil, selv om hun ikke har førerret.