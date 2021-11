Mangeårig cafédrøm går i opfyldelse i Øster Hurup

Mette og Jens Helweg har i mange år drevet Butik Moules på Solbjergvej i udkanten af Øster Hurup. En flot og stemningsfuld livsstils- og antikforretning med blandt andet nøje håndplukket keramik, brugskunst, langborde og møbler i den hyggelige, romantiske stil.

De har længe puslet med idéen om at åbne en café i tilknytning til butikken, men så opstod der en mulighed, som de ikke lige havde set komme. Parrets gode venner, Sherzad Anderakht og Kristina Jørgensen, åbnede i foråret Café Mosely på Kystvejen 38, som de siden har drevet samtidig med Restaurant Vildmosen i Øster Hurup og Bies Restaurant i Hobro.

Det blev dog lige meget nok arbejdsmæssigt, og den mulighed greb Mette og Jens, der pr. 1. november overtog nøglerne til caféen, som de i øvrigt selv havde hjulpet Sherzad og Kristina med at sætte i stand og indrette.

- Vi har haft cafédrømmen i mange år, så det var helt oplagt at gribe stafetten, da muligheden opstod. Beliggenheden her på Kystvejen lige midt i Øster Hurups hjerte er jo helt ideel, og vi glæder os rigtigt meget.

- Det bliver en café med brunch, tapas, små retter, man selv sætter sammen, en sild og en god snaps, samt ikke mindst massevis af kager og hjemmebagt brød. Det bliver med kvaliteten, det hjemmelavede og hyggen i højsædet. Det bliver ikke en café med burgere og store fadøl, fastslår Mette Helweg.

Det bliver en café med kvaliteten, det hjemmelavede og hyggen i højsædet. Foto: Jesper Bøss

Både café og butik

- Lige nu er vi i gang med at sætte caféen i stand og indrette den, blandt andet med møbler og forskellige andre genbrugsting fra vores butik, som man vil kunne købe. Det bliver sådan lidt en kombination mellem en café og butik, fortæller Mette Helweg, der dog påpeger, at Butik Moules på Solbergvej fortsætter.

- Ja, vi kommer til at drive begge dele. Der er kun omtrent en kilometer mellem butikken og caféen, så det skal nok komme til at fungere.

- Vi har begge erfaring fra Støvringgaard Kloster, hvor vi for en del år siden arbejdede som henholdsvis oldfrue og klosterinspektør. Her har vi været vant til at servicere mange mennesker, så sammen med at vi skal have ansat et stærkt team af personale med både unge og erfarne, så skal det nok blive rigtigt godt, fortæller Mette Helweg.

Godt tidspunkt at åbne

Café Moules holder åbningsreception fredag 12. november, og har derefter første åbningsdag lørdag 13. november.

- Vi ved godt, at det lige nu er lavsæson i Øster Hurup, men det giver os mulighed for at komme i gang stille og roligt. Så på den måde er det et godt tidspunkt at åbne. Vi vil som en start have åbent fredag, lørdag og søndag, men i højsæsonen vil der naturligvis være åbent hele ugen.

- I løbet af vinteren vil vi løbende afholde nogle arrangementer, herunder også op til jul, hvor der bliver skruet ekstra op for hyggen, slutter Jens Helweg.