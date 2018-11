Mariager Efterskoles forstander siger op

MARIAGER: Viceborgmester Jens-Henrik Kirk, Konservatives folketingskandidat i Mariagerfjordkredsen, har sagt sin stilling op som forstander på Mariager Efterskole til 1. august 2019.

Fra årsskiftet har han orlov, og vil koncentrere sig om at føre valgkamp op til det Folketingsvalg, der skal afholdes senest i juni 2019.

- Jeg har verdens bedste efterskolejob, som jeg elsker. Det har været et af mit livs sværeste beslutninger at sige op, men jeg har altid sagt til de unge, at de skal gå efter deres drøm. Nu er det så mig, der skal sætte skibet fra land, siger Jens-Henrik Kirk, der ønsker at sender et signal om, at han tror på det.

- Jeg fungerer bedst med at gå all in, siger han.

Jens-Henrik Kirk har ikke nogen plan B i baglommen. Hvis han ikke bliver valgt til Folketinget, skal han ud og søge nyt job.

Den mindste kreds

Mariagerfjordkredsen er landsdelens mindste og har aldrig givet valg til konservative.

Ved sidste Folketingsvalg i juni 2015 blev der for første gang i årtier slet ikke valgt konservative i Nordjylland.

Selv mener Jens-Henrik Kirk, at han har gode chancer.

- Jeg har et stort personligt netværk i Nordjylland i form af de 1500 elever, deres forældre og bedsteforældre, som jeg har lært at kende i løbet af de 14 år, jeg har været forstander i Mariager, siger Jens-Henrik Kirk.

Han vil føre valgkamp ”fra Mariager til Skagen” på navnlig familiepolitik. Blandt hans mærkesager er gratis psykologhjælp til børn og unge under 18 og røgfri generation i 2030.

Nyvalgt til byrådet

Jens-Henrik Kirk blev nyvalgt til Mariagerfjord Byråd i november 2017 med 407 personlige stemmer.

Han er sit partis eneste repræsentant i den 29 m/k store forsamling, og har sat aftryk på 2019-budgettet med bl. a. et nyt tilbud om rådgivning af kriseramte par.

I en pressemeddelelse fra Mariager Efterskole skriver bestyrelsesformand Michael Kjærgaard, at Jens-Henrik Kirk formår at skabe trivsel og udvikling omkring sig. Han har givet både elevtal, faglighed og faciliteter et løft.

Da Kirk blev valgt til byrådet i 2017 med et flot resultat, var bestyrelsen godt klar over, at de inden for en overskuelig tid kunne imødese hans opsigelse, skriver Michael Kjærgaard.

Hvis Jens-Henrik Kirk bliver valgt til Folketinget, regner han med fortsat at varetage sit byrådsarbejde. Ellers står førstesuppleant Trine Brøndum Vogel, Hobro, klar i kulissen.

Formand for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, siger via partiets pressetjeneste, at det glæder ham, at Jens-Henrik Kirk går så ambitiøst ind i den kommende valgkamp.

- Jens-Henrik Kirk er alt andet end en levebrødspolitiker. Han vil ind på Christiansborg og kæmpe for mere frihed til børnefamilierne, hvor der er tid til fritidsaktiviteter efter skole, og hvor vores samfund kun blander sig for at gøre hverdagen nemmere for dem, siger Søren Pape Poulsen.