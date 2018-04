Fjorden er fuld af søsalat - nu skal den høstes

MARIAGERFJORD: Kunne det friste med en portion søsalat, friskplukket fra Mariager Fjord?

Søsalat skulle være en ganske god og sund spise for mennesker. Og i foder til husdyr kan søsalaten delvis erstatte antibiotika, protein og mineraler.

Det slår Aarhus Universitet og det private firma "Multidyk" på i en ansøgning til Mariagerfjord Kommune, hvor de beder om lov til at lave et forsøgsanlæg med søsalat i Mariager Fjord ud for Ajstrup Bugt, øst for Hadsund.

Anlægget er led i et større projekt med bæredygtig dyrkning og høst af sukkertang, søsalat, søl og blæretang i Danmark, nærmere bestemt i Kattegat og Limfjorden.

Villum Fonden og Velux Fonden støtter projektet med i alt 10 millioner kroner.

Sagen er på dagsordenen, når udvalget for teknik og miljø i Mariagerfjord Kommune mødes nu på onsdag.

Kystdirektoratet skal godkende forsøgsanlægget, som den lokale fagenhed natur og miljø giver sin bedste anbefaling.

Kommunen har som sådan ingen penge i klemme i salaten.

2400 ton søsalt på en kvm

Fagenheden oplyser, at den gennem flere år har samarbejdet med Multidyk. Firmaet har kortlagt mængden af søsalat i Ajstrup Bugt.

I et område på knap en kvadratkilometer anslås det, at der vokser ikke færre end 2400 ton af den lysegrønne hav-alge.

En sådan mængde søsalat vurderes at indeholde ca. 5 ton kvælstof og 0,5 ton fosfor.

- Når tang vokser, optager det næringsstoffer som kvælstof og fosfor fra havvandet, og når tangen efterfølgende indsamles eller høstes, fjernes disse næringsstoffer helt fra havmiljøet.

- Ved at bruge den høstede tang som foder eller fødevare får vi en unik mulighed for at genanvende næringsstofferne i fødekæden på land, forklarer leder af projektet, forsker Annette Bruhn fra Aarhus Universitet på hjemmesiden tangnu.dk

Når søsalaten høstes, sker det skånsomt med en særlig maskine.

Søsalat er meget udbredt, både i danske farvande og udenlandske farvande. Salaten vokser ekstremt hurtigt og kan fordoble sin egen vægt på blot to-tre dage. Den kan blive flere meter lang.

Delikat med kraftig smag

Ifølge Læsøtang.dk kan søsalat spises rå i salater, hvor den tilfører en blød og delikat struktur samt en kraftig smag.

Søsalat kan også tørres og ristes og anvendes i alle mulige sammenhænge i varme retter og supper.