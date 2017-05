Mariagerfjord Kommune skal betale erstatning til borger

Retten i Aalborg slår fast, at kommuner har ansvar for at teste arbejdsevne

AALBORG: Mariagerfjord Kommune skal betale en erstatning på 100.000 kr. til en 57-årig mand, der aldrig blev arbejdsprøvet. Det skriver Avisen.dk.

Den 57-årige mand blev parkeret på kontanthjælp, efter han i 2011 blev sygemeldt med stress, depression og angst. Han blev nemlig aldrig arbejdsprøvet. Beskæftigelsesankenævnet vurderede ellers i 2012, at det var nødvendigt. Det reagerede kommunen dog ikke på, og der gik fem år, før manden modtog førtidspension i 2016.

Retten i Aalborg har i en dom nu slået fast, at det var kommunes pligt at arbejdsprøve manden. Svigtet koster Mariagerfjord Kommune 100.000 kroner i erstatning.

Arbejdsevne burde være afklaret tidligere

Manden blev efter sin sygemelding placeret på kontanthjælp, da han i 2012 ikke længere kunne modtage sygedagpenge. I 2014 blev han så placeret på ressourceforløb, mens han først i 2016 endte på førtidspension. Hvis kommunen havde levet op til sine forpligtelser, så var det sket langt tidligere, da hans arbejdsevne ville være blevet afklaret.

Advokat Mie Andersen fra Elmer Advokater, der har ført sagen, er tilfreds med dommen. Den viser nemlig, at det er kommunen, som har ansvaret for at teste borgeres arbejdsevne og placere dem på den korrekte ydelse.

- Det er kommunen, der har pligt til at afklare borgeren i disse situationer. Det siger dommen også. Retten siger også i dommen, at selv hvis han ikke havde haft vilje til at medvirke, så er det stadig kommunens forpligtigelse at sætte et afklaringsforløb i gang, siger Mie Andersen til Avisen.dk.

Arbejdsmarkedschef i Mariagerfjord Kommune, Michael Tidemand, siger, at han ikke kan udtale sig om den konkrete sag. Han understreger dog, at kommunen ikke er enig i udlægningen af sagen. Alligevel har kommunen indgået et forlig med manden.